Балуева Анна
18 часов назад

Что известно о вилле Ла Гранж, где встретятся Путин и Байден

Для посещения простыми смертными элитная вилла доступна только один раз в год, в мае

Фото: Youtube

Владимир Путин и Джо Байден встретятся на вилле Ла Гранж в Швейцарии, которая «благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы», как сообщается в твиттере посольства.

Байден и Путин уже встречались в 2011 году в Москве. Но тогда оба не были президентами. Владимир Путин был премьером, а Байден – вице-президентом. Для Путина поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года. 

Вторая историческая встреча Путина и Байдена состоится в легендарном месте.

Вилла Ла Гранж Вилла расположена на берегу Женевского озера в одноименном парке площадью 12 кв. км. Там сохранились руины той виллы, которая была построена еще во времена Римской империи. Современная вилла строилась в XVIII веке, ее первым владельцем был Франсуа Фавр, потом его внук Уильям Фавр, политик и меценат. Тогда этот дом вместе с хозпостройками назывался по-другому – Люллэн. Потом, в 1917 году, Фавр передал виллу Женеве «в вечное владение для услаждения и отдыха женевского населения».

В парке рядом с виллой есть знаменитый розарий и другие цветники – это место вообще считается королевством запахов и признано лучшим в мире цветником. Вход в это «королевство» охраняют две огромные скульптуры львов. Фредерик Дюфо изготовил их специально для Ла Гранж. Территория, окружающая Ла Гранж, древнейшее место пребывания человека на женевской земле. Здания здесь строились ещё в III веке нашей эры.

Современная вилла Лагранж считается элегантным зданием и располагается на склоне холма чуть ниже римских руин.

Исторический парк открыт для всех людей. Там растут редкие виды кедров, буки, можжевельник, белые каштаны и очень редкий красный каштан. В обычное время там работают два летних театра, ресторан, а для детей есть бассейн и игровые площадки. Там и с собаками можно гулять.

Власти Женевы, впрочем, иногда сдают виллу вместе с парком для разных высоких встреч. Здесь проводятся торжественные приемы и официальные церемонии с участием иностранных делегаций. Но для остальных граждан сама вилла доступна только раз в год. В мае.

Сейчас парк вокруг виллы Ла Гранж закрыт для посещения, там сейчас находятся только военные и сотрудники служб безопасности с обеих сторон. С сегодняшнего дня на улицах около парка запрещена парковка машин, а вокруг вдобавок возводятся многокилометровые ограждения.

Путин прилетит на саммит в Женеву непосредственно в день переговоров.

Теги: #Путин, #Байден, #США

Рубрика: Политика

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