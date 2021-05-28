"Два старичка будут решать, чья деменция круче": встреча Путина и Байдена стала предметом шуток

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня.

«В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Байден предложил российскому лидеру провести саммит на территории третьей страны.

В Сети факт выбора даты и места встречи встретили нескрываемой иронией.

«Встречи не будет. Джо уже забыл», – пошутил россиянин.

«Неважно, его туда все равно привезут, хоть под формальдегидом», – докрутил шутку следующий читатель.

«Ну, и о чём им говорить? В надцатый раз выслушать взаимные претензии, ком которых только копится?» – не понимает смысла встречи москвич.

«Два старичка будут решать, чья деменция круче? Ну, ВВП тоже просто забыл, что уже давно два своих срока отсидел, а ещё над Байденом насмехается», – и вновь в комментарии неприкрытая ирония.

«Там насчёт Аляски надо решать, аренда закончилась лет 100 назад. Пусть там приберутся и красную дорожку стелят – будет новый российский курорт. Я готов высаживаться на историческую родину», – подсказывает Путину тему для разговора любитель северного отдыха.

«А Путин расскажет Байдену в Женеве про Сталинградскую битву и печенегов?» – звучит риторический вопрос.

«Просто встретятся два одиночества, разложив у дороги костёр, а костру разгораться не хочется. Вот и весь разговор...» – стихами готовит лидеров к встрече любитель творчества Вахтанга Кикабидзе.