"Теперь заживем, спасибо Путину": россияне высмеяли новые ракеты для армии в РФ

Милитаризм и изоляционизм – эти два термина, пожалуй, чаще всего употребляются критиками действующей российской власти, отмечающих, что Кремль во главе с президентом Владимиром Путиным активно реализует на практике так называемую стратегию осажденной крепости. В рамках этой стратегии, подчеркивают политологи, государство работает преимущественно на мобилизацию и повышение военных расходов, предлагая гражданам в очередной раз «затянуть пояса». Последнее обстоятельство вместе с продолжающимся падением уровня жизни в стране, убеждены они, и приводит к резкому росту социальной напряженности.

К слову, за конкретными примерами далеко ходить не надо, достаточно присмотреться к комментариям россиян в социальных сетях под новостями об очередных военных новинках отечественного ОПК. К примеру, не так давно появились сообщение о том, что российские специалисты успешно провели тесты модифицированных управляемых авиаракет «Вихрь». Как сообщила пресс-служба концерна «Калашников», ракеты предназначены для ударных вертолетов К-52, а их ключевая особенность заключается в чрезвычайно высокой скорости, которая составляет 610 метров в секунду. Также отмечается, что ракеты способны поражать цели на отдалении в 0,8-10 километров.

Впрочем, оказалось, что восхищение экспертов по поводу нового отечественного образца оружия россияне не разделяют. Многие из них пишут в социальных сетях, что они бы предпочли услышать о том, как власти работают над улучшением жизни населения, а не над созданием очередной дорогой игрушки для войны. Некоторые и вовсе иронизируют, сравнивая высокую скорость полета новой ракеты со скоростью падения уровня жизни и экономики при президенте Владимире Путине.

«Ого, прям как скорость падение экономики и доходов населения при Путине»; «Ну всё. Этого мне очень не хватало. Прямо прорыв. Что-то только таких новостей нет об улучшенной жизни населения. Только и кормят ракетами, танками, да словами политиков, которые уделали США»; «Они всё ракетами мерятся, нет бы экономику поднимали»»; «Ура! Наконец то люди смогут нормально жить на пенсию в 9000! Слава России!»; «Теперь заживем, спасибо Путину»; «Лучше б людям жизнь улучшили»; «Так-так, надо почитать куда там налоги наши и сборы опять улетели», – пишут пользователи.

Разумеется, часть граждан воспринимают такие новости позитивно, вполне резонно отмечая, что военно-промышленный комплекс в любой стране считается основным двигателем прогресса, технологий и экономики. Правда, некоторые из них демонстрируют откровенно милитаристский настрой, словно поддаваясь риторике федеральных СМИ последних лет, а потому, пусть и в шутку, предлагают отправить новые ракеты прямо в Белый дом.

«Замечательное оружие стало ещё лучше. И это безусловно хорошо!»; «Что будет, если послать эту ракету в подарок Байдену? Долетит до овального кабинета?»; «Как это ни странно, но ВПК – двигатель экономики и там все передовые технологии», – пишут они.