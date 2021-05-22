"Путин разрушил потенциал России": Галлямов назвал главную проблему страны

По мнению известного политолога Аббаса Галлямова, Россия за последние годы дошла до такого состояния, в котором ее население полностью деморализовано, экономика умирает, социальная сфера разрушена, а власти тем временем продолжают принимать шаги, практически не задумываясь о последствиях своих действий. И это, считает эксперт, является главной проблемой современной России.

Политолог отмечает, что большинство проблем, с которыми страна сталкивается в последнее время, заключается в особенности спецслужбистской ментальности людей, управляющих государством. «Кремль работает в режиме спецопераций», – отмечает он, объясняя, что все действия властей, с его точки зрения, основываются на сиюминутном эффекте и достижении конкретных тактических целей. При этом стратегическое мышление во всем этом, считает Галлямов, отсутствует напрочь.

«Одна из ключевых особенностей нынешней российской власти состоит в том, что долгосрочные последствия любых своих действий они никогда не просчитывают. Стратегическое планирование в исполнении Кремля носит лишь формальный характер. Полагаю, что это особенность спецслужбистской ментальности. Всю свою политику Кремль привык реализовывать в режиме специальных операций.

Вот, к примеру, сейчас у него спецоперация под названием «выборы в Госдуму». Цель операции – эти выборы выиграть. Что будет после – это уже выходит за пределы горизонта мышления кремлевских политтехнологов.

А потому они довольно легко принимают решения, которые облегчат им задачу проведения указанной операции, уничтожая остатки легитимности. Но это еще ничего, как только закончится эта спецоперация – начнется еще одна. Вот тогда они и будут думать, что им делать с разрушенной легитимностью.

В целом нормальный подход – для исполнителей, если над ними есть вышестоящее начальство, которое мыслит стратегически. Проблема нынешней России заключается в том, что такого начальства в ней больше нет. Люди, которые функционируют исключительно в режиме спецопераций, – главные в стране.

Именно по этой причине тот огромный потенциал, которым в начале правления Путина обладал режим, оказался безнадежно растрачен. Ведь у него изначально было все – огромный кредит общественного доверия, полное отсутствие необходимости проведения непопулярных реформ, которые успели провести предшественники, постоянный рост мировых цен на сырье, что обеспечивало властям возможность финансировать любые задуманные ими мероприятия. И чем все это закончилось? Полностью разрушена институциональная среда, экономика умирает, социальная сфера не работает, Россия во внешней изоляции, а ее население деморализовано», – пишет Галлямов в своем авторском Telegram-канале.