Спортзал только для вакцинированных: Башкирия ввела свои ограничения из-за пандемии

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что с 21 июня в республике посещение учреждений культуры и спортивных клубов станет возможным для граждан лишь при предъявлении справки о наличии антител или серттификата о проведенной вакцинации.

Сейчас в регионе развернуто дополнительные 500 коек для пациентов с коронавирусом, передает «Башинформ».

За последние сутки стало известно, что ограничения также введены на Сахалине и Кузбассе. Там, как в Москве и Подмосковье, потребовали от ряда учреждений привить не менее 60% персонала.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса отметил, что число госпитализаций в связи с COVID-19 выросло на 32,5%. Количество заболевших за последние семь дней так же выросло примерно на 30%, пишет «Интерфакс».

«Мы увеличили количество коек в целом по стране со 102 тыс. до 127 тыс. коек, имеем запас в объеме 16% свободного коечного фонда»

, – поделился Мурашко с журналистами.

В реанимации, по словам министра, сейчас находятся порядка трех тысяч человек.

В Роспотребнадзоре уже отметили, что России удалось избежать очередной волны эпидемии весной, но теперь ей приходится справляться с циркуляцией новых штаммов.