В Подмосковье продлили до 20 июля введенные ранее из-за COVID-19 ограничения

В Московской области продлили до 20 июля ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, оно опубликовано на портале областного правительства.

Согласно документу, до 20 июля 2021 года включительно проведение спортивных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с количеством участников более 50 человек, в том числе в двух зданиях, возможно, только если предельное количество зрителей одновременно не превышает 1 500 человек.

Число людей может быть увеличено на 20% для вакцинированных зрителей при наличии действующего сертификата о вакцинации.

Как отмечается, условие об увеличении числа зрителей может быть выполнено только в случае, если организатор мероприятия сможет обеспечить контроль наличия у них такого сертификата, а вход на мероприятие может быть осуществлен только при наличии билета с указанием места.

Ранее Андрей Воробьев подписал указ о введении дополнительных коронавирусных ограничений с 13 по 20 июня в регионе. Согласно документу, усиливаются требования к ношению средств индивидуальной защиты и к бизнесу. Среди обязательных указаны три пункта: ношение защитных масок во всех местах общественного пользования (сюда входит и общественный транспорт с такси), требование к организациям и индивидуальным предпринимателям исключить попадание в их здания людей без масок, а также не пускать на рабочие места сотрудников без масок. Последнее не относится к тем, кто уже привился.