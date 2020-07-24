Каверин Дмитрий
Сегодня, в 16:57

Власти запретили все массовые мероприятия в Подмосковье до 15 июля из-за COVID-19

"Мы приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля", — сказал губернатор

Фото: Global Look Press

В Подмосковье запрещены все массовые мероприятия до 15 июля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за COVID-19. Об этом, как передает ТАСС, сообщил сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с министрами и главами городских округов.

«Мы приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля», — заявил он. 

«Парки у нас работают, экономика работает, вместе с тем, соблюдение мер безопасности критически важно», — цитирует Воробьева РИА Новости.

Сегодня оперативный штаб по борьбе с заболеванием сообщил о 14 185 зафиксированных новых случаях COVID-19 за последние сутки. При этом 1135 из них было выявлено в Московской области. Подмосковье находится на третьем месте в России по количеству заражений. Всего в регионе выявлены 283 799 новых случаев.

Ранее Андрей Воробьев подписал указ о введении дополнительных коронавирусных ограничений с 13 по 20 июня в регионе. В частности, усиливаются требования к ношению средств индивидуальной защиты и к бизнесу. Среди обязательных указаны три пункта: ношение защитных масок во всех местах общественного пользования (сюда входит и общественный транспорт с такси), требование к организациям и индивидуальным предпринимателям исключить попадание в их здания людей без масок, а также не пускать на рабочие места сотрудников без масок. Последнее не относится к тем, кто уже привился.

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