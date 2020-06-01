Власти Подмосковья ужесточили коронавирусные ограничения

Согласно указу губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 13 по 20 июня в регионе вводятся дополнительные коронавирусные ограничения. В частности усиливаются требования к ношению средств индивидуальной защиты и к бизнесу.

Среди обязательных ограничений указаны всего три пункта: ношение защитных масок во всех местах общественного пользования (сюда входит и общественный транспорт с такси), требование к организациям и индивидуальным предпринимателям исключить попадание в их здания людей без масок, а также не пускать на рабочие места сотрудников без масок. Последнее не относится к тем, кто уже привился.

В качестве рекомендаций в документе указаны просьбы к бизнесу разместить в офисах информационные материалы по ближайшим местам вакцинации и в целом стимулировать вакцинацию персонала. Органам местного самоуправления рекомендуется помочь бизнесу с организацией открытых веранд и кафе.

Исполнительные органы власти должны проверить соблюдение обязательных требований указа, в особенности в отношении к гражданам, у которых нет сертификата о вакцинации.

Также власти должны скоординировать работу медиков и военных, которые должны помогать в лечении коронавирусных больных, а Минтранспорт Подмосковья — в передвижении медицинского и вспомогательного персонала.

Уполномоченный по защите прав среднего и малого предпринимательства Анастасия Татулова в своем Telegram-канале, комментируя указ, поставила его в пример московским властям.

«Вот же в Московской области получается почему-то [можно] сначала обсудить с бизнесом — потом фигачить указы. (...) А в Москве пока хоть Совет и сделали — всё равно все как будто снег на голову. Сначала указ — потом разгребаем [злой смайлик]», — пишет омбудсмен.