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Московские власти не будут поддерживать предпринимателей во время "нерабочих дней"

Заместитель Собянина по экономической политике: мэрия не будет помогать бизнесу, так как локдаун "всего на неделю"

Фото: Сергей Собянин // Фото: Global Look Press

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что городские власти не намерены возобновлять меры поддержки бизнеса в связи с новыми коронавирусным ограничениями и режимом «нерабочих дней с сохранением заработной платы». Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.

По словам чиновника, разрабатывать дополнительные меры поддержки мэрия не планирует, так как пока ковидные ограничения введены «всего на неделю». При этом он заверил агентство, что промышленные предприятия продолжат работать в штатном режиме, запрета на их деятельность нет.

Напомним, что ранее в мэрии назвали новый локдаун «длинными выходными» с 12 по 20 июня. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что новые ограничения — «контрольный выстрел» мэрии применительно к сфере общественного питания. Он также заявил, что если власти намерены продлить эти меры, то необходимо будет оказывать финансовую помощь предприятиям малого и среднего бизнеса. В противном случае они рискуют закрыться насовсем.

Ужесточать ковидные ограничения намерены и в Санкт-Петербурге, однако если в Москве новые меры вводятся с 15 июня, то в Питере — с 17 июня, то есть после футбольного матча Евро-2020 между Финляндией и Россией, который пройдет на «Газпром Арене» 16 июня.

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