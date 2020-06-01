Савельев Михаил
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"Понравилось "щемить" население": россияне недовольны новыми ограничениями в Петербурге

На территории Северной столицы ужесточаются ограничения в связи с резким ростом новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 17 июня на территории Северной столицы ужесточаются ограничения в связи с резким ростом новых случаев коронавирусной инфекции. 

Сообщается, что в Петербурге запрещается работа ресторанов с двух ночи до шести часов утра. Исключение составляет работа заведений навынос. В объектах общепита отменяются зрелищно-развлекательные мероприятия, а рестораны и кафе должны будут закрыть детские комнаты. В аэропортах, на вокзалах и АЗС закрываются фуд-корты, за исключением работы по доставке.

Фан-зоны проходящего в настоящее время футбольного ЕВРО-2020 также подвергнутся ограничениям: продажа еды и услуги общественного питания будут приостановлены. Разрешена только продажа напитков. Работодателям рекомендовано перевести максимально возможное число сотрудников на удаленную работу.

Снижена наполняемость залов в кинотеатрах: с 75 до 50 процентов. Помимо всего прочего, в Петербурге отменяется «Бал медалистов».

Судя по комментариям в социальных сетях, многие недовольны таким решением петербургских властей. Россияне отмечают, что запрещать людям ходить в рестораны, и в это же время проводить матчи ЕВРО-2020 при многотысячной аудитории на стадионе, как минимум, глупо. 

«Мы походу никогда не вернемся к нормальной жизни! Сейчас опять убьют экономику всю  –  но на заболеваемости это не скажется»; «Но матчи по футболу ограничивать не будут»; «Кстати, знаете почему с 17? Потому что 16 наши играют, ха-ха!»; «А где же чудо вакцина? Очередные понты»; «А что только в Питере ограничения? Да нас и так уже огородили дальше не куда»; «А как же евро?»; «Понравилось «щемить» население».

«Видимо, ковид особенно опасен по ночам, выходит на охоту строго после заката, воет на луну и ищет тех, кто любит жрать по ночам вне дома. А днем уползает в берлогу и спит...»

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