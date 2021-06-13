Заявление G7, победа Джоковича, ковидные ограничения в России. Главное к 14 июня

С 17 июня в Санкт-Петербурге вводят ряд коронавирусных ограничений: будет запрещена ночная работа общепита и развлекательных учреждений, закроют все фуд-корты (исключение — вокзалы, аэропорты и АЗС), в ТЦ не будут работать детские комнаты и объекты досуга (кроме аквапарков, библиотек, кинотеатров, океанариумов и спортклубов), в кинотеатрах снизят число зрителей до 50% зала. Также отменяется «Бал медалистов», а на стадионах Евро-2020 запрещается продавать продукты питания, за исключением напитков.

Настаивают на ограничениях и в Москве, где обещают штрафовать горожан за использование скамеек и беседок в парках, а также детских и спортплощадок. За это, по словам руководителя Главконтроля Евгения Данченкова, грозит штраф в 4 тысячи рублей, передает ТАСС.

Телеканал «Дождь» лишили аккредитации в пуле президента РФ за освещение акций протеста. Это «Медузе» (издание объявлено «иностранным агентом») подтвердили главный редактор издания Тихон Дзядко и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, канал якобы занимался поддержкой митингов в поддержку Алексея Навального, дословно он сказал: «Поддерживал незаконные действия». «Освещение не есть поддержка», — спорит с ним заочно главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Журналистку Sota.Vision Нику Самусик отпустили из следственного изолятора под обязательство о явке. Об этом «МБХ Медиа» сообщил её адвокат Сергей Тельнов. При этом он отметил, что это не означает окончания уголовного преследования: «Уголовное преследование не прекращено, поскольку нет постановления об этом. Она в статусе подозреваемой». Репортера обвинили в «хулиганстве» из-за того, что она выполняла свои профессиональные обязанности и освещала акцию Павла Красиевича в поддержку политзаключенных.

Первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу на Открытом чемпионате Франции, отыгравшись со счета 0:2 по сетам. В финале Джокович одолел грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. В полуфинале серб оказался сильнее «короля грунта» Рафаэля Надаля, став первым человеком, кто смог «выбить» его с турнира и победить в финале. Также Джокович оформил второй «Карьерный шлем», что до него удавалось лишь двум теннисистам за всю историю: Роду Лэйверу и Рою Эмерсону. Это 19-й «Большой шлем» серба, у его ближайших конкурентов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля их по 20. Отметим, что для Циципаса финал мейджера также стал первым в жизни, более того, он стал самым молодым финалистом турниров «Большого шлема» — ранее этот рекорд принадлежал британцу Энди Маррею, который в 2010 году вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.

41-летний российский боксер Александр Поветкин объявил об окончании профессиональной карьеры: «Годы берут свое. Решил завершить карьеру. После коронавируса надо многое пролечить, время пройдет, не 20 лет мне уже», — пояснил он (цитата по The Insider). Спортсмен отметил, что перенесенный COVID-19 заметно сказался на его состоянии.

В Великобритании завершился саммит «Большой семерки». Лидеры ведущих стран мира (США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии) подготовили по этому поводу совместное заявление. В нем много говорится о договоренностях в области экономики, защиты окружающей среды, пандемии коронавируса, а также их партнерства и решимости отстаивать демократические ценности.

В последний пункт, в частности, включены темы России и Беларуси, поведение которых воспринимается как дестабилизирующее. Режиму Александра Лукашенко G7 пообещала новые санкции за нарушение международных норм (в том числе захват самолета Ryanair) и систематическое нарушение фундаментальных прав человека. Усиление международного давления на Беларусь будет продолжаться, пока Лукашенко не «сменит курс». Мировые лидеры пообещали продолжить поддерживать «гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Беларуси», а режим призвали выполнить рекомендации ОБСЕ, одним из пунктов которых указаны новые выборы президента. Они должны быть «свободными и справедливыми».

В коммюнике лидеры G7 также призвали Россию прекратить «вредоносную деятельность», а поведение страны на мировой арене характеризуется как «дестабилизирующее». Кремль призывают прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран, соблюдать права человека, включая прекращение «систематического преследования» гражданских активистов и независимых СМИ, и расследовать «использование химического оружия на своей территории». Последний пункт, вероятно, подразумевается отравление политика Алексея Навального боевым ядом из группы «Новичок» в Томске. Кроме того, от РФ требуют привлечь к ответственности киберпреступников, которые осуществляют атаки с её территории.

Отдельно в заявлении G7 говорится о том, что Россия должна отвести войска от границ с Украиной и из аннексированного Крыма, а также обеспечить выполнение Минских соглашений. Мировые лидеры настаивают на том, что в конфликте внутри Украины Россия является не посредником, а непосредственным актором.