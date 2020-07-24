В Москве задержали Павла Крисевича за акцию на Красной площади

В Москве задержали акциониста Павла Крисевчиа за акцию на Красной площади. Об этом сообщает «МБХ медиа».

По словам подруги активиста Анастасии Михайловой, акционист, используя холостые патроны, сделал два предупредительных выстрела в воздух, затем направил пистолет на себя. После этого сотрудники полиции задержали Крисевича.

«С Павлом все хорошо, он не пострадал. Это просто акция», — пояснила она.

Как отмечается, акция была направлена в поддержку политзаключенных. Перед тем как выстрелить, Крисевич произнес слова: «Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы».

По сообщению ОВД-Инфо, акциониста Павла Крисевича и журналистку Нику Самусик, которые были задержаны на Красной площади, доставили в ОВД «Китай-город». К ним не пускают адвокатов.