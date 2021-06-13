Байден не обещает успеха с Путиным: у него огромная власть и нет идеологии

Президент США Джо Байден не уверен, что сможет повлиять на позицию своего российского коллеги Владимира Путина. По его словам, никаких гарантий того, что их встреча 16 иня позволит решить проблемы с поведением России на мировой арене, нет, так как у авторитарных стран нет никакой идеологии, а главы государств в них не подотчетны обществу.

«Ну, во-первых, нет никакой гарантии, что вы можете изменить поведение человека или поведение его страны. Автократы обладают огромной властью, и им не нужно отвечать перед обществом.

И факт в том, что вполне может быть, если я отвечу тем же — что я и сделаю, — это его не разубедит, и он захочет продолжать», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста NBC о том, как американский президент намерен повлиять на поведение РФ.

При этом он заметил, что есть ряд вопросов, в котором с Россией можно сотрудничать. В том числе он заочно ответил на предложение Владимира Путина, заявив, что готов передать России хакеров, которые совершили атаку на страну, находясь на территории США, если Россия сделает то же.

Россия, по мнению главы США систематически нарушает международные нормы, при этом в геополитике она «взяла на себя некоторые реальные проблемы, которые [ей] будет трудно решить». В частности он назвал проблемы положения в Сирии и Ливии, где Россия присутствует и «не имеет возможности навести порядок» — для этого, по его мнению, необходимо обеспечить основные экономические потребности людей в регионе.

Отвечая на вопрос о Китае, Байден заметил, что имеет говорить в целом о вопросе противостояния демократий и авторитарных лидеров. В этом контексте он сказал, что как президент США «должен представлять ценности своей страны», которая, по его мнению уникальна в частности тем, что не основана на одном этносе, географии или религии, а представляет собой «единую нацию»: «”Мы считаем самоочевидной истину о том, что все мужчины и женщины созданы равными”. Звучит банально, но это так». При этом в автократиях (сюда Байден включает Китай и Россию, — ред.) «отсутствуют ценности».

В противостоянии им США и их партнеры намерены развивать механизмы финансирования в сферах климата, здоровья, цифровых технологий и гендерного равенства, что будет благом для всего мира, а также бороться с отмыванием денег и коррупцией, которая «подрывает доверие к правительствам, выкачивает государственные ресурсы, делает экономику намного менее конкурентоспособной и представляет собой угрозу нашей безопасности».



