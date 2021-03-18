Джокович надеется, Надаль и Федерер продолжат играть: "Мы должны мерить себя как-то"

Первая ракетка мира Новак Джокович считает, что уход из спорта его главных соперников на протяжение многих лет испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера может негативно сказаться и на его игре. Они нужны ему для мотивации и возможности оценивать свой уровень.

«Эти два парня были моими главными соперниками. (...) 15 лет мы доводим друг друга до предела и улучшаем друг друга. Нам нужно это соперничество, потому что мы должны мерить себя как-то. Если у них всё хорошо, это вдохновляет и мотивирует меня», — поясняет лидер мирового рейтинга изданию Tennis Head (цитата по «Чемпионату»).

Джокович напоминает, что играл против Надаля уже 55 раз, а с Федерером почти 50 раз, что является рекордным числом личных встреч в мужском туре.

По словам первой ракетки мира, Надаль и Федерер уже были на вершине, когда он начал играть в топе и первые пять лет профессиональной карьеры они «пинали [его] по заднице», он регулярно проигрывал им, но однажды «всё изменилось»: «Я хочу, чтобы эти парни продолжали играть, потому что они, без сомнения, являются одним из главных источников моей мотивации», — говорит он.

После победы на Australian Open Джоковичу остается взять ещё два турнира «Большого шлема», чтобы догнать по их числу Федерера и Надаля. По числу недель на первой строчке рейтинга Джокович недавно уже побил рекорд Федерера.