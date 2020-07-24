"Контрольный выстрел" для общепита. Титов оценил новый локдаун в Москве

Если в столице повторится «режим нерабочих дней», которые в прошлом году объявлял президент Владимир Путин, а сегодня — мэр Москвы Сергей Собянин, то государству придется либо спасать предпринимателей, либо думать над обязательной вакцинацией, заявил уполномоченный при президенте по защите прав бизнеса Борис Титов.

«Для московского общепита эта новость прозвучала как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли», — передает слова омбудсмена ТАСС.

Он уверен, что если власти пойдут на продление этой меры и после 20 июня, то для заведений из сферы общественного питания придется готовить «финансовый спасательный круг». В противном случае руководству страны придется задуматься о том, чтобы ввести массовую вакцинацию от ковида. По словам Титова, новый локдаун — это «один из самых нежелательных вариантов развития событий».

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, Сергей Собянин подписал указ, по которому с 15 по 19 июня объявляются нерабочие дни «с сохранением заработной платы». В логике прошлогоднего локдауна, «сохранение заработной платы» обеспечивалось за счет самих работодателей. Кроме того, общепиту столичные власти запретили работать по ночам с 23:00 до 6:00 и закрыли все фудкорты.

Как пишет в своем Telegram-канале омбудсмен по делам малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова, в мэрии ей прояснили, что все перечисленные ограничения вступают в сило только с завтрашнего дня, с 13 июня, а сегодня заведения работают в обычном режиме.

Заммэра по социальной политике Анастасия Ракова также сообщает, что планов по введению электронных пропусков, как годом ранее, или увеличению штрафов у руководства столицы нет. «Лучше всего свести к минимуму все контакты, постараться отказаться от посещения массовых мероприятий и общественных мест, провести время дома, в кругу близких. Нерабочие дни продлены исключительно для того, чтобы попытаться остановить распространение инфекции», — поясняет Ракова.

Дополнительные ограничения в Москве вводятся на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Напомним, что ранее г-н Собянин вынужден был признать, что власти провалили массовую вакцинацию, несмотря на наличие зарегистрированных вакцин.