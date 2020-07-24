"По экономике я бы им даже два не поставила": Что в рунете пишут о новых "нерабочих" днях

Очередной мягкий локдаун в Москве ожидаемо столкнулся с недовольством представителей бизнеса, да и простые рабочие, вспоминая опыт прошлого года, думают уже не о шашлыках.

HR-специалистка под ником bb_thorn в твиттере критикует глав страны и столицы за отсутствие эмпатии к кошелькам тех, чья зарплата на стороне ниже средней медианной:

«Мне кажется Путин и Собянин, которые придумывают так называемые "закрытие всего без компенсаций" и "нерабочие дни с сохранением зарплаты", судят сильно по своему благосостоянию и образу жизни и далеки от реальности.

По экономике я б им даже 2 не поставила. Челы, вы миллионам людей делаете в разы больше работы, ломаете дедлайны людям, которые знают, что это такое, заставляете всех все перепланировать, бизнес лишаете хлеба, а родителей - психического здоровья, детских садов и развлечений даже на улице».

Предприниматели на сайте VC.ru повторяют один за другим, что указ Собянина – незаконный. Но при этом понимают, что обращаться в суд – «это как заключенным жаловаться охраннику в тюрьме на начальника той же тюрьмы».

«Начались звонки работников, – работаем или нет? Полгода и так толком не работали. Отвечаю так: руководство города просит не только отдохнуть, но ещё и привиться. Энтузиазм сразу спадает», – иронизирует человек с ником Владимир Питерский.

Один из ведущих SMM-специалистов страны Анатолий Капустин в личном твиттере так пошутил по поводу грядущих выходных Шредингера: «Мэр Сергей Собянин в рамках поддержки малого бизнеса объявил в Москве “нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением налоговой нагрузки”».

Националистический телеграм-канал «Русское будущее» же предлагает россиянам взять на себя коллективную ответственность за произошедшее:

«Поздравляем, потому что виноваты в этом именно вы. Не Путин, не Собянин, не кто-то еще. А вы, те, кто кривит лицо, проходя мимо (бесплатного!) отдела вакцинации в торговом центре.

Вторая волна пандемии обнажила две большие проблемы нашего общества: это его крайний инфантилизм и катастрофический уровень образования».