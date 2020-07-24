В России за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки зафиксировано 14 185 новых случаев заболеваний коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Лидером по числу новых инфицированных остается столица (6805 заразившихся), в Московской области зафиксировано 1135 случаев, в Санкт-Петербурге — 902. Меньше всего новых случаев выявлено в Еврейской автономной области, Магаданской области и Ненецком автономном округе.

За последние сутки подтверждено 379 смертей, выздоровели 8597 человек.

За весь период пандемии в России умерло 127 180 человек.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, за последние дни ситуация сильно ухудшилась, количество зафиксированных случаев заболевания возросло на 80%, а число госпитализированных пациентов увеличилось на 70%.

«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики COVID — около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. (....) (Москвичи) начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле — мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года», — заявил он.