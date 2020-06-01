Савельев Михаил
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"Есть много странностей": Гращенков прокомментировал неожиданные ограничения от властей

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России в последнее время не добавляет оптимизма никому

Фото: Global Look Press

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России в последнее время не добавляет оптимизма никому. Хотя, как оказалось, даже столь кратковременный и не взрывной всплеск заболеваемости позволил властям ряда регионов выйти на пики цитируемости и начать принимать решения, которые вызывают у экспертов серьезные вопросы. Чего стоит только московский мэр Сергей Собянин, которого, похоже, сегодня не критикует разве что ленивый.

К примеру, как отмечает известный российский политолог Илья Гращенков, в текущей истории с ростом «ковидной» статистики и постепенным введением новых ограничений в ряде регионов есть немало странностей. К примеру, отмечает эксперт, неоднозначно выглядит ситуация с проведением в Петербурге Международного экономического форума, на который съехалось огромное количество людей без масок, а после в городе начали вводить ограничения. При этом, добавляет он, постепенным введением новых ограничений и ужесточением действующих мер власти, вероятнее всего, попытаются решить сразу несколько ключевых задач: стимулировать вакцинацию, а также подготовиться к выборам, исключив риски протестов и «нежелательной» политической активности.

«Не забыли? У вас масочный режим с неожиданными выходными в Москве, перекрытием границы с Ивановской областью и очередным витком ковидной федерализации есть много непонятного. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 был сформирован еще год тому назад, но о нем довольно скоро забыли после завершения локдауна в июне минувшего года. Напомнить о широких полномочиях губернаторов неожиданно решился мэр столицы Сергей Собянин. Его примером тут же воспользовались власти Ивановской области, перекрыв въезд в регион. Вслед за передовиками борьбы с вирусом потянулась и Северная столица – власти Петербурга тоже заговорили о возможном ужесточении режима.

Можно только догадываться, чем вызвано возобновление практики ограничений – ростом числа заразившихся или чем-то другим? Ведь довольно странно, всего неделю тому назад половина России съехалась на Петербургских международный экономический форум без каких-либо масок, а уже сегодня городские власти ограничивают работу учреждений. И если прежде длинные майские каникулы объявлял президент Путин, то теперь право устраивать гражданам вечный праздник перехвачено региональным начальством. Что будет дальше? Не хватало, чтобы нашими выходными впоследствии начали заведовать муниципалы или представители какого-нибудь ГБУ.

Вероятнее всего, ужесточение мер будет также способствовать ускорению темпов вакцинации. Как минимум, провластные инфлюенсеры уже пишут о том, что только силой возможно загнать россиян делать прививки и требуют от властей «медицинской диктатуры». Существует также версия, что антивирусные ограничения могут быть полезны перед выборами, поскольку любая публичная активность в данном случае будет поставлена на особый контроль.

В такой ситуации ужесточать условия содержания населения можно будет в тех регионах, где будет замечена плохая эпидемиологическая ситуация, низкие темпы иммунизации или высокая протестная активность, которая может повлечь за собой рост числа зараженных», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.

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