В России анонсировали новую "универсальную" вакцину от коронавируса

Специалисты российского ФМБА разработали и уже завершают доклинические исследования еще одной вакцины от коронавируса. При этом отмечается, что новый препарат будет иметь принципиальные отличия от тех, которые уже существуют, зарегистрированы и применяются в рамках программы вакцинации населения.

Как сообщается, новый препарат будет способен вырабатывать иммунитет на клеточном уровне, что поможет сформировать защиту организма от всех возможных мутаций коронавирусной инфекции. Об этом рассказала первый замглавы Агентства Татьяна Яковлева, пишут «Известия».

«Эта вакцина отличается от других, мы ее очень ждем, потому что она вырабатывает не только гуморальный иммунитет (который действует не больше шести месяцев) для определенных белков, как сегодняшние препараты. SARS-2, бывает, мутирует, вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины могут не действовать. Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина всё равно будет защищать нас от COVID-19», – объяснила Яковлева.

Информацию об эффективности препарата в ФМБА пока не раскрывают, предполагается, что вакцина получится весьма действенной. Примечателен и тот факт, что название для нее еще не выбрали. Также сообщается, что старт клинических испытаний новинки запланирован на начало июля 2021 года.