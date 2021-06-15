Проект о внесении прививки от ковида в нацкалендарь не допустили до второго чтения

Госдума сегодня не стала рассматривать проект внесения прививки от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Как пишет Vademecum, журналистам об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам Жириновского, комитет по охране здоровья дорабатывает документ ко второму чтению. Причина снятия законопроекта с рассмотрения связано с опасениями некоторых групп общества, что при внесении прививки в календарь вакцинопрофилактики эта процедура станет обязательной.

Напомним, что до сих пор вакцинация от ковида числится лишь в календаре по эпидемиологическим показаниям.

В Москве прививочная кампания стимулируется дополнительными бонусами для пенсионеров, а среди прививающихся граждан в перспективе разыграют пять автомобилей.

За минувшие сутки в России было выявлено 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.