Мясников призвал отказаться от определения уровня антител и вакцинировать всех

Александр Мясников предложил отказаться от определения уровня антител перед вакцинацией и призвал использовать любую доступную вакцину. Также он считает целесообразным прививать переболевших, а осенью начать ревакцинацию тех, кто прививался зимой.

«Я много раз писал — давайте научимся сосуществовать с новым коронавирусом, он уже не такой для нас и новый. Он пришёл навсегда. И бессмысленно его прогонять заклинаниями», — отметил медик в своем Telegram-канале.

Мясников подчеркнул, что пока нельзя с уверенностью говорить о коллективном иммунитете, поскольку вирус «слишком непредсказуем», быстро и часто мутирует и люди по-разному на него реагируют.

По словам врача, профилактические мероприятия, о которых пишут СМИ, не предотвратят очередную волну, а только ослабят ее интенсивность.

«Нам каждому нужен свой личный индивидуальный иммунитет. Своя личная защита. Сложится так, что массовой вакцинацией мы прервём распространение вируса волнами- отлично, дай-то Бог! Но давайте ставить более реальные задачи: личная защита каждого!» — подчеркнул он.

Мясников призвал также использовать стандартные меры профилактики, среди которых соблюдение дистанции и избегание большего скопления людей.