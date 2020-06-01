Шпак Клим
Сегодня, в 12:15

Песков поддержал обязательную вакцинацию в ряде регионов. Вчера он её отрицал

Песков «целиком и полностью поддерживает» обязательную вакцинацию в Москве, МО, на Сахалине и в Кузбассе

Фото: Дмитрий Песков // Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он поддерживает решение четырех российских регионов ввести принудительную вакцинацию от коронавируса для ряда профессиональных групп. При этом он отметил, что это его личная точка зрения. 

Накануне, уже после объявления о том, что работодатели государственной сферы, а также сфер услуг и торговли в Москве и Московской области обязаны обеспечить вакцинацию минимум 60% сотрудников в установленные сроки, г-н Песков заявил, что обязательно вакцинации в России нет. После этого подобные меры также были введены в Сахалинской и Кемеровской областях.

Сегодня в эфире «Эха Москвы» официальный представитель Кремля заверил, что «целиком и полностью поддерживает» решение региональных властей: «Вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинации. Но мы с вами слабо идем и плохо вакцинируемся. И не потому, что для этого не созданы условия — они созданы более чем, — уверен чиновник. — У нас есть прекрасная вакцина, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в должной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными».

Напомним, что в конце мая президент России Владимир Путин высказывался против обязательной вакцинации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 2 июня даже заявляла, что это незаконно, аналогичным образом считает и адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян. Впрочем, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что практика принудительной вакцинации может считаться допустимой с точки зрения Европейского суда по правам человека, который ранее не увидел нарушения прав человека после обращения граждан Чехии в деле «Вавржичка и другие против Чешской Республики» из-за обязательных прививок детям: «Более того, [ЕСПЧ] признал правомерным административное наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей. При наличии такой позиции успешный заход на ЕСПЧ здесь по сути исключен», — уверен юрист.

Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 2 недели назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 2 недели назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Политика 29 минут назад

"Ему все надоело": Невзоров раскрыл неожиданную цель поездки Путина в Женеву

Общество 38 минут назад

"Ждем обращения Путина к нации": Песков разозлил россиян, поддержав обязательную вакцинацию

Политика 2 часа назад

Отец Софьи Сапеги обратился к Лукашенко с просьбой помиловать его дочь

Политика 3 часа назад

Навальный, иноагенты и оскорбления Байдена: главное из пресс-конференции Путина в Женеве

Общество 4 часа назад

"Собянинский бардак": политолог назвал три проблемы обязательной вакцинации в Москве

Общество 4 часа назад

Силовики провели обыск в общежитии Ники Самусик из-за освещения акции Красиевича

Политика 4 часа назад

"Собянин приперт к стенке": политик рассказал о причинах и последствиях решений мэра Москвы

Политика 5 часов назад

Кратко о саммите, ковидные ограничения, диагноз льготной ипотеке. Главное к 17 июня

Политика 7 часов назад

Трамп: "Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили взамен"

Политика 10 часов назад

Лещ Макрону: почему пощечины полезны для президентов

Общество 12 часов назад

Милонов, Гозман, Арбатова и Вассерман ответили на вопрос об эмиграции из России

Общество 13 часов назад

"Многие законы надо отменить": Литвинович рассказала, как разгонит "шайку-лейку" старцев в Госдуме

Общество 14 часов назад

Как водителя осудили на 18 лет за убийство человека, которого он даже не знал

Политика 17 часов назад

«Собянин значит против власти пошёл?»: общество удивилось ответу Пескова по вакцинации в Москве

Политика 18 часов назад

Размен Собянина: политолог раскрыл хитрый план Кремля по вакцинации в Москве

Политика 18 часов назад

"Собянин как управленец – ноль": Наки назвал причины принудительной вакцинации в Москве

Общество 20 часов назад

За Ани Лорак взялись прокуроры

Политика 22 часа назад

Главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова потребовали признать "иноагентом"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика