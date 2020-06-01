Песков поддержал обязательную вакцинацию в ряде регионов. Вчера он её отрицал

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он поддерживает решение четырех российских регионов ввести принудительную вакцинацию от коронавируса для ряда профессиональных групп. При этом он отметил, что это его личная точка зрения.

Накануне, уже после объявления о том, что работодатели государственной сферы, а также сфер услуг и торговли в Москве и Московской области обязаны обеспечить вакцинацию минимум 60% сотрудников в установленные сроки, г-н Песков заявил, что обязательно вакцинации в России нет. После этого подобные меры также были введены в Сахалинской и Кемеровской областях.

Сегодня в эфире «Эха Москвы» официальный представитель Кремля заверил, что «целиком и полностью поддерживает» решение региональных властей: «Вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинации. Но мы с вами слабо идем и плохо вакцинируемся. И не потому, что для этого не созданы условия — они созданы более чем, — уверен чиновник. — У нас есть прекрасная вакцина, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в должной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными».

Напомним, что в конце мая президент России Владимир Путин высказывался против обязательной вакцинации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 2 июня даже заявляла, что это незаконно, аналогичным образом считает и адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян. Впрочем, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что практика принудительной вакцинации может считаться допустимой с точки зрения Европейского суда по правам человека, который ранее не увидел нарушения прав человека после обращения граждан Чехии в деле «Вавржичка и другие против Чешской Республики» из-за обязательных прививок детям: «Более того, [ЕСПЧ] признал правомерным административное наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей. При наличии такой позиции успешный заход на ЕСПЧ здесь по сути исключен», — уверен юрист.