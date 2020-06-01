"По-прежнему речи об этом не идет": Кремль отрицает принуждение к вакцинации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицает, что в России началась обязательная вакцинация, хотя о её избирательном применении уже заявили в Москве и Московской области.

«По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», — передает его слова РИА Новости.

Напомним, что решение об обязательной вакцинации 60% работников бюджетной сферы, а также широкого круга предприятий торговли и услуг ранее приняли столичном и подмосковном региональных руководствах Роспотребнадзора.

«Пока российские власти делают вид, что обязательная вакцинация является добровольной, во Франции с завтрашнего дня отменяется масочный режим, — пишет политолог Татьяна Становая. — Я помню, как пару месяцев назад завидовала России с ее открытыми ресторанами и ощущением полного возвращения к нормальной жизни. Сегодня я рада за Францию и мне грустно за Россию»

Обязывать сотрудников частных предприятий проходить вакцинацию незаконно со стороны властей, считает адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян. При этом источники признанной «иностранным агентом» «Медузы» в мэрии говорят, что там уже прорабатывают меры ответственности бизнеса за невыполнение требований.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин отрицал возможность обязательной вакцинации в России, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и вовсе заявляла, что это было бы грубым нарушением закона. Против принудительной вакцинации также выступал ряд депутатов Госдумы.