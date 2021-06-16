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"Медуза"*: Мэрия планирует ввести для бизнеса санкции за непривитых сотрудников

В мэрии думают, как наказать бизнес за невыполнение обязательной вакцинации. Медицинский юрист считает указ незаконным

Фото: Global Look Press

Если предприятия не смогут в указанные сроки обеспечить выполнение требований мэрии Москвы и регионального Роспотребнадзора о вакцинации 60% сотрудников сферы услуг, они могут понести ответственность, сообщают источники «Медузы»* в администрации города.

Пока непонятно, какие именно санкции последуют при невыполнении этих распоряжений, однако они уже прорабатываются, пояснили собеседники издания.

Как пишет в своем Telegram-канале уполномоченный по правам малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова, решение о введении этой меры было принято столичными властями после обсуждения с Советом предпринимателей города. Она сообщает, что альтернативой был полный локдаун в Москве.

При этом не вполне понятно, как именно бизнес должен принудить своих работников к вакцинации. Не ясно и то, как работодатель должен выбирать 60% сотрудников, которые обязаны привиться, и как отделять их от оставшихся 40%; также не уточняется, что будет за невыполнение этого требования самим сотрудникам.

Адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян в разговоре с The Insider заявил, что считает требования городских властей незаконными и противоречащими Конституции.

«Согласно закону, любая медицинская манипуляция может иметь место исключительно при согласии гражданина», — пояснил он, добавив, что есть и исключения. В частности, формальные способы обязать работников бюджетной сферы (учителя, врачи, госслужащие и т. д.) вакцинироваться у властей есть, а вот к частному сектору это неприменимо. Это было бы допустимо, объяви власти о пандемии юридически, чего не происходит: 

«Объявленное постановление о периоде повышенной опасности не является постановлением об эпидемии. Это какое-то гибридное решение — вроде эпидемия не объявлена, но меры, которые пытаются внедрить, относятся к эпидемии».

*Издание «Медуза» признано российскими властями «иностранным агентом»

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