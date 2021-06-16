Кратко о саммите, ковидные ограничения, диагноз льготной ипотеке. Главное к 17 июня

Краткие итоги саммита

Накануне завершился саммит лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Его физическим итогом станет возвращение в ближайшее время послов двух стран, а также начало диалога по обмену заключенными. Впрочем, как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, поводов исключения США из списка «недружественных стран» нет.

На встрече президенты обсудили ряд вопросов, в том числе Афганистан, Арктику, Украину, судьбу Алексея Навального и нарушение прав человека в России, а также преследование оппозиции и прессы в РФ. Говоря о Беларуси, Путин не стал спорить с Байденом, а просто спросил, что с этим может сделать Россия. Также затрагивалась тема кибербезопасности. По словам Байдена, он передал Путину список американских отраслей, на которые не должно совершаться хакерских атак, также президент отметил, что прояснил российскому лидеру возможные расклады, если США решат ответить на кибератаки. Оба лидера заверили, что ни о каких угрозах речи не было.

Во время пресс-конференции Путин объяснил преследование несистемной оппозиции в России, сравнив это со штурмом Капитолия в США. Позднее Байден назвал такое сравнение «нелепым». Также Путин объяснил стигматизацию прессы статусом «иностранных агентов» отсылкой на американскую практику.

Говоря о Навальном, Путин заявил, что тот отправился в Германию на лечение, осознавая, что нарушает требования закона (в тот момент оппозиционер был в коме и ничего не осознавал), а вернулся в Россию, желая быть задержанным. Также Путин заявил, что структуры Навального были признаны экстремистскими, потому что якобы учили делать коктейли Молотова, хотя ни об одном таком случае Sobesednik.ru не известно. В разговоре с «Дождем» соратник Навального Иван Жданов сказал, что сомневается, врет ли президент намеренно или его вводит в заблуждение его окружение. В свою очередь, по заверениям Байдена, он объяснил Путину, что гипотетическая смерть Навального станет сигналом об отказе России соблюдать права человека, что приведет к «разрушительным» последствиям для РФ.

В ходе встречи стороны также договорились о сотрудничестве в ряде областей, касающихся вооружений, а также гуманитарной помощи в Сирии. В целом Путин заверил, что у него нет никаких «иллюзий» об отношениях США, а Байден сказал, что речь идет не столько о «доверии», сколько о практической проверке готовности к двусторонней работе.

Коронавирус

Вслед за Москвой и Подмосковьем обязательную вакцинацию от ковида объявляют также в Сахалинской и Кемеровской областях, пишут Sakhalin.info и ТАСС. В этих регионах будут действовать те же правила вакцинации, что и в столичном регионе.

В Костромской области вводят семидневный карантин для всех пребывающих в регион. Это не распространяется на туристов, людей, отправившихся в командировку, или тех, кто следует через регион транзитом.

Власти Москвы же объявили, что за невыполнение требования о вакцинации 60% сотрудников в срок бизнес понесет материальную ответственность. Начальник Главконтроля Евгений Данчиков пояснил, что организации заплатят за это от 100 до 300 тысяч рублей, а индивидуальные предприниматели — от 30 до 50 тысяч. Кроме того, за повторное нарушение юрлицам и ИП будет грозить штраф до миллиона рублей либо приостановка работы на три месяца, а должностные лица могут быть оштрафованы на 300-500 тысяч.

При этом главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что сотрудники RT за вакцинацию получат по 57 500 рублей. Она уверяет, что эти выплаты идут из «самостоятельно заработанных средств», однако напомним, что RT ежегодно получает миллиардные дотации из бюджета России.

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендует с сентября открывать вузы для очного обучения только привитым студентам, а всех остальных отправлять на дистант. Также допустить до оффлайнового формата предлагается переболевших (по справке о наличии антител) и тех, кому прививка противопоказана врачами.

А вот признание российской вакцины «Спутник V» в ЕС, похоже, откладывается. Как сообщает Reuters, РФ пропустила крайний срок предоставления результатов клинических испытаний препарата 10 июня. Один источник агентства говорит, что раньше сентября одобрение вакцина уже не получит, а другой — что данные предоставят уже до конца месяца. В РФПИ утверждают, что проверка европейского регулятора проходит в срок.

Россия

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете покупки оружия для самообороны людям до 21 года. Ранее это разрешалось с 18 лет. При этом до 21 года приобрести оружие по-прежнему смогут те, кто прошел воинскую службу или работает в «государственных военизированных организациях». Также с 18 лет можно будет купить оружие для охоты.

Счетная палата представила свой отзыв на правительственную программу льготной ипотеки. Там считают, что она нуждается в корректировке, так как на практике уже привела к 12% росту цен на недвижимость (обратный эффект в плане доступности жилья), а также росту закредитованности граждан: «Для сбалансированного роста рынка жилой недвижимости, не приводящего к формированию ценового "пузыря", темпы ввода новых жилых объектов должны соответствовать росту спроса на жилье». В СП предлагают, в частности, запретить претендовать на льготную ипотеку более одного раза.

По данным опроса «Открытия», ни в чем себе не отказывают в России лишь 7% жителей. В московском регионе таких 12%. Постоянно пытаются сэкономить порядка 37% граждан — чаще всего они объясняют это воспитанием. 56% говорят, что экономят лишь тогда, когда у них есть трудности с деньгами. Ещё 20% заявляют, что экономить начали во время пандемии, а до неё этим не занимались.