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Главное к 25 июня: Холостые санкции, Instagram с ноута, вакцины уже не хватает

В Хабаровске закончилась вакцина, санкции ЕС против Беларуси оказались не такими страшными. Главное к утру пятницы

Фото: Global Look Press

Четвертый пакет санкций Евросоюза против Беларуси оказался не столь жестким, как казалось изначально. Ранее Sobesednik.ru со ссылкой на общее заявление сообщал, что в него попадают в частности экспорт калийных удобрений, нефти и табака. Однако в самом документе, описывающем механизм санкций, как пишет «КомменрсантЪ», говорится, что ключевых для Минска товаров из этих отраслей в перечне нет. Речь идет о бензине и дизельном топливе, а также о калие с содержанием 40-60% К2О: «Несмотря на грозный вид, реальный размер санкций оказался значительно меньше, чем опасались наблюдатели (...) Источники “Ъ” были удивлены такой избирательностью», — пишет газета. Впрочем, новые санкции могут создать Беларуси логистические сложности и заставить переориентировать поставки на российские порты.

При этом новый пакет санкций против Беларуси парадоксальным образом нанесет вред самим странам ЕС: Литва, к примеру, будет терять до 100 миллионов евро в год на услугах транспортировки белорусских товаров, пишет местное деловое издание Verslo Zinios. В правительстве Литвы уже обещали оказать поддержку пострадавшим отраслям.

Первый день саммита ЕС начался с обсуждения возможности приглашения Владимира Путина для налаживания диалога с Россией, но, как ранее отмечал Sobesednik.ru, этого сделать не удалось. В итоге лидеры стран Евросоюза пришли к противоположным мерам: главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю поручено подготовить новые пакеты санкций против будущих провокаций России: «Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа (...) на любые дальнейшие вредоносные, незаконные и подрывные действия России», — говорится в заявлении.

Новые коронавирусные ограничения, распространившиеся с Москвы на регионы, вызывают резкий рост спроса на прививки, но, как выясняется, удовлетворить интерес граждан могут не везде. Минздрав Хабаровского края принял решение временно остановить вакцинацию в крупнейших городах региона Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за нехватки вакцины. «В городах вакцина на исходе», — говорится в заявлении ведомства. В нем также отмечают, что в ближайшее время в регион должны поставить ещё порядка 15 тысяч вакцин.

Российский союз туриндустрии объяснил Forbes, что ограничения, вводимые на курортах Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик) приведут к тому, что туристы, уже забронировавшие билеты потеряют до 80% потраченных денег, если не смогут поехать туда. Фактически отказ от поездки не является форс-мажором, а значит издержки несет клиент, решивший отказаться от отдыха из-за запрета на въезд в отели в связи с отсутствием прививки. Впрочем, в РСТ предупреждают, что лучше не спешить сдавать билеты: «Документа [об ограничениях] так никто и не видел. (…)

Мы пока туристам говорим подождать с аннуляцией, потому что, может быть, будет какое-то смягчение порядка».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если путем переговоров с Россией, США и в Нормандском формате не удастся добить договоренностей о судьбе самопровозглашённых ДНР и ЛНР, Киев может полностью расторгнуть все отношения с республиками. Он образно назвал такой вариант развития событий возведением «стены», но добавил, что это решение будет принимать ни он и не Рада, а граждане в форме референдума: «За “стену” будет голосовать народ Украины» (цитата по «Интерфаксу»).

Уже седьмые сутки подряд в Москве и Московской области продолжает действовать «оранжевый» уровень погодной опасности, заявили в Гидрометцентре. Сегодня температура воздуха продолжит держаться на рекордных отметках до +36°C, на 7-10 градусов превышая норму. Жара продолжится и на выходных: в субботу будет до +35°C, а в воскресенье до +34°C. Нормализация погодных условий может начаться ко вторнику, когда, предположительно, температура опустится до +27°C.

Российский певец Филипп Киркоров ответил на внесение его в список угроз нацбезопасности Украины: «Тем, что произошло, надо гордиться. Новости из Украины выглядят, как из мира фантастики. Но это реальность», — написал он, отметив, что по-прежнему любит Украину, «но не как государство, а как страну».

В Facebook заявили, что вскоре в Instagram может появиться функция публикации постов с компьютера, а не только со смартфона, как сейчас. Пока компания только тестирует такую возможность, пишет Bloomberg.

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