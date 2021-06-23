Главное к 25 июня: Холостые санкции, Instagram с ноута, вакцины уже не хватает

Четвертый пакет санкций Евросоюза против Беларуси оказался не столь жестким, как казалось изначально. Ранее Sobesednik.ru со ссылкой на общее заявление сообщал, что в него попадают в частности экспорт калийных удобрений, нефти и табака. Однако в самом документе, описывающем механизм санкций, как пишет «КомменрсантЪ», говорится, что ключевых для Минска товаров из этих отраслей в перечне нет. Речь идет о бензине и дизельном топливе, а также о калие с содержанием 40-60% К2О: «Несмотря на грозный вид, реальный размер санкций оказался значительно меньше, чем опасались наблюдатели (...) Источники “Ъ” были удивлены такой избирательностью», — пишет газета. Впрочем, новые санкции могут создать Беларуси логистические сложности и заставить переориентировать поставки на российские порты.

При этом новый пакет санкций против Беларуси парадоксальным образом нанесет вред самим странам ЕС: Литва, к примеру, будет терять до 100 миллионов евро в год на услугах транспортировки белорусских товаров, пишет местное деловое издание Verslo Zinios. В правительстве Литвы уже обещали оказать поддержку пострадавшим отраслям.

Первый день саммита ЕС начался с обсуждения возможности приглашения Владимира Путина для налаживания диалога с Россией, но, как ранее отмечал Sobesednik.ru, этого сделать не удалось. В итоге лидеры стран Евросоюза пришли к противоположным мерам: главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю поручено подготовить новые пакеты санкций против будущих провокаций России: «Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа (...) на любые дальнейшие вредоносные, незаконные и подрывные действия России», — говорится в заявлении.

Новые коронавирусные ограничения, распространившиеся с Москвы на регионы, вызывают резкий рост спроса на прививки, но, как выясняется, удовлетворить интерес граждан могут не везде. Минздрав Хабаровского края принял решение временно остановить вакцинацию в крупнейших городах региона Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за нехватки вакцины. «В городах вакцина на исходе», — говорится в заявлении ведомства. В нем также отмечают, что в ближайшее время в регион должны поставить ещё порядка 15 тысяч вакцин.