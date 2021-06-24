Принят новый пакет санкции ЕС против Беларуси. Он касается нефти, калия и табака

В ходе саммита лидеров Евросоюза было принято решение ввести новые целевые экономические санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Республику ограничивают в возможности покупать оружие и технологии, а также продавать основные экспортные товары: калийные удобрения, нефтепродукты и табачные изделия. Об этом говорится в официальном заявлении ЕС.

Кроме того, Евросоюз ограничивает инвестиционную и финансовую помощь со стороны своих структур и международных банков развития. Беларуси также запрещается прямо или косвенно передавать оружие и новые технологии двойного назначения. Отдельно упоминаются технологии, связанные с перехватом сигнала по интернету или по телефону.

Ранее ЕС также запретил белорусским суднам пролеты в своем воздушном пространстве, а также внес в санкционные списки 166 физических и 15 юридических лиц, так или иначе связанных с режимом Лукашенко.

Санкции вводятся из-за фальсификации президентских выборов в августе 2020 года, регулярных нарушений прав человека, «жестких репрессий» против гражданского общества, журналистов и оппозиционных политиков, а также в связи с захватом рейса Афины — Вильнюс, осуществлявшегося на самолете ирландской авиакомпании Ryanair. Кроме того, в заявлении ЕС в качестве причины санкций называется задержание сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и гражданки Российской Федерации Софьи Сапеги.