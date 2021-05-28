Тихановская обещает привлечь в Беларусь без Лукашенко до $10 млрд инвестиций

Глава кабинета непризнанного президента Беларуси Светланы Тихановской Валерий Ковалевский уточнил, что объявленная европейскими политиками сумма в 3 млрд евро, которая обещана ЕС Беларуси после становления на демократический путь развития — это далеко не всё. По его словам, Тихановская уже договорилась о потенциальном привлечении в страну до $10 млрд, если включить в перечень и других интересантов.

«То, что предлагает ЕС, объемы помощи достигают примерно €3 млрд. По нашим оценкам, при участии других заинтересованных игроков: стран, международных организаций, — этот пакет помощи возрастет до $10 млрд», — приводит его слова «КоммерсантЪ» со ссылкой на «Интерфакс».

В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркивает, что обещанные ЕС деньги пойдут в Беларусь исключительно после того, как в нем появится правительство, настроенное на демократические перемены, как отмечалось ранее, это вовсе не обязательно должно произойти после выборов, подойдет и переходное правительство: «Это то, чему, мне кажется, Лукашенко не будет очень рад, и не поддержит. Это способ показать нашу поддержку становления Белоруссии демократической страной», — говорит Боррель.

Комментируя новость о готовности демократического штаба оппозиции привлечь $10 млрд белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук в своем Facebook выступила в поддержку Светланы Тихановской, которую многие ранее упрекали в отсутствии политического опыта:

«Вот и ответ тем, кто говорил, а что эта ваша домохозяйка Тихановская может сделать для нас... За 8 месяцев, эта домохозяйка собрала команду, которая смогла найти более 10 миллиардов инвестиций и договориться о помощи с планами по развитию различных сфер жизни нашей страны с крутыми специалистами», — написала спортсменка.

Напомним, что Тихановская пошла на выборы вместо своего мужа, популярного блогера Сергея Тихановского после того как его арестовали во время предвыборной кампании. Он до сих пор находится в заключении на территории Беларуси.

Как писал Sobesednik.ru, в скором времени от Евросоюза ожидается новый пакет экономических санкций, которые, по словам Борреля могут запретить транзит газа в ЕС через Беларусь и наложить ограничения на экспорт калийных удобрений, что также является заметной статьей дохода белорусского бюджета.

В ходе сегодняшней встречи с Тихановской премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что режим Лукашенко «паникует» и в этом не приходится сомневаться:

«То, что он сделал с самолётом, является беспрецедентным поступком. И это доказательство того, что они паникуют в своем бункере. Мы будем продолжать давление и будем изо всех сил бить по их болевым местам: по их статусу, по их положению, по их кошелькам, по всему»,

— приводит заявление Рютте пресс-служба г-жи Тихановской.