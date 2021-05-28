ЕС обещает Беларуси помощь в €3 млрд в случае смены Лукашенко на демократию

Евросоюз составил с белорусской оппозицией предварительны договоренности об инвестиционной поддержке Беларуси для развития институтов и становления на демократический путь, пишет РБК. Сумму в 3 млрд евро страна получит после того как Александр Лукашенко окончательно уйдет от власти — успеют пройти новые выборы или это будет переходное правительство, не так важно при условии, что они будут идти по пути демократизации страны.

В поддержку плана ранее выступили непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская, представители Координационного совета Беларуси, штаба Валерия Цепкало и глава Народного антикризисного управления Павел Латушко.

Сумму, о которой идет речь позднее назвала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Речь идет о привлечении средств Всемирного банка, Международного валютного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также Европейского инвестиционного банка. Одной из мер поддержки должен также стать инвестиционный форум, который власти ЕС помогут организовать в Беларуси для привлечения дополнительных средств частных инвесторов.

У кредита от ЕС есть и конкретные требования, которые в основном касаются демократических реформ, децентрализации власти, а также развития судебной системы, системы образования, защиты частной собственности и прочее.

Пока же Лукашенко остается у власти, судя по всему, Беларусь от Евросоюза может ожидать лишь новые пакеты санкций. В частности, накануне Sobesednik.ru писал, что уже разрабатываются секторальные санкции, которые ограничат экспорт калийных удобрений и транзита газа через территорию Беларуси в ЕС — оба вида деятельности составляют заметную долю дохода в белорусском бюджете.

При этом РБК напоминает, что с момента начала политического кризисам Россия уже выдала Лукашенко кредит на $1,5 млрд, а также разрешила нецелевым образом расходовать остаток старого кредита на строительство АЭС на $10 млрд (по данным Минфина РФ из них были потрачены лишь $4,5 млрд).

Для сравнения, по данным всемирного банка ВВП Беларуси в 2019 году составлял $63 млрд. Это было до начала коронакризиса и политического кризиса в стране.