Цепкало объявил награду за арест Лукашенко. Деньги соберут по хитрой системе

Бывший кандидат в президенты Беларуси и один из лидеров белорусской оппозиции Валерий Цепкало, которого так и не допустили до выборов 2020 года, объявил о начале сбора средств на выплату награды людям внутри системы белорусской власти, которые решаться задержать удерживающего власть в стране Александра Лукашенко.

При этом средства будут собираться в Европейской юрисдикции по принципу «всё или ничего» — если кто-то захочет подключиться к ней, на его собственном счете указанная сумма будет числиться как зарезервированная до того момента, пока её удержание не будет отменено или средства не нужно будет выплатить тому, кто выполнит условия и арестует Лукашенко. Если этого не произойдет, деньги останутся на счетах жертвователей: «Транзакции в безопасности, а за выплату лицу или группе лиц отвечает юридическое лицо в Европейской юрисдикции», — гарантирует оппозиционер, добавляя, что в соответствии с законодательством ЕС средства со счета могут пойти только на оплату вознаграждения.

В своем обращении Цепкало не исключает, что задержание и арест могут произвести не только силовики, но и гражданские, а Лукашенко он называет «преступником номер один». Он уверен, что Лукашенко ответствен за массу «убийств и похищений» в Беларуси, за фальсификацию выборов, а также что он «совершил огромное количество преступлений против человечности»: пытки, незаконная депортация и «многие другие вещи, которые мы обязательно с вами узнаем».

Оппозиционер уверен, что внутри системы власти есть множество людей, которые ещё сохранили порядочность и принципы и готовы поступить в соответствии с законом.