В Беларуси завели дело на мэра Риги. Он позвал Лукашенко поговорить о законе в Гааге

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовные дела на мэра Риги Мартиньша Стакиса и главу МИД Латвии Эдгарда Ринкевича. Ранее они в ходе Чемпионата мира по хоккею заменили государственный флаг Беларуси, используемый режимом Лукашенко, на бело-красно-белый флаг белорусской демократической оппозиции (власти объявили его экстремистской символикой).

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед в Telegram-канале ведомства пояснил, что латвийские чиновники совершили «тяжкое преступление против интересов» Беларуси. Дело возбуждено по части 3 статьи 130 УК РБ о возбуждении национальной вражды. «Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов», — уверены в прокуратуре.

Мартиньш Стакис и Эдгард Ринкевич

Г-н Стакис, мэр Риги, в своем Twitter ответил на обвинения в свой адрес, призвав Лукашенко решить их спор в Гааге:

«Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы».

Как объясняли ранее сами «обвиняемые», флаг был заменен с целью выразить поддержку белорусскому народу, который, по мнению Литвы, подвергается беспрецедентным политическим репрессиям со стороны нелегитимного диктатора Александра Лукашенко и его режима.