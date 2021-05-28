СМИ: Россиянку Софью Сапегу сняли с рейса, задержали и арестовали незаконно

Спустя пять дней ареста в Беларуси адвокат все-таки смог посетить заключенную в СИЗО гражданку России Софью Сапегу. Он уже обжаловал её снятие с рейса Афины — Вильнюс 23 мая, которое считает незаконным, как и всё, что с ней происходило в дальнейшем, включая арест. Как удалось узнать русской службе «Би-би-си», в момент снятия с самолета компания Ryanair на россиянку не оформили протокола и постановления о задержании, она даже не находилась в розыске.

«Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрости духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации», — рассказывает её адвокат Александр Филанович.

Как пишет издание, с 23 по 25 мая Сапега находилась в изоляторе на Окрестина без протокола. 25 мая её якобы «выпустили» оттуда, но на самом деле под конвоем отвезли в офис Главного следственного управления Следственного комитета, рассказывает собеседник издания. Там ей избрали меру пресечения в виде двухмесячного ареста в СИЗО КГБ по статье 130 УК РБ. В Беларуси это делает не суд, как в России, а прокурор по требованию следователя.

Как объясняет белорусский адвокат Антон Гашинский, это означает, что формально девушка якобы по собственному желанию сошла с самолета, затем два дня прибывала в изоляторе и сама приехала оформлять себе меру пресечения: «Такая версия сомнительна», — уверен Гашинский.

Г-жа Сапега должна быть сразу же отпущена, если суд согласиться со стороной защиты, которая намерена обжаловать арест на том основании, что если незаконно было задержание, то незаконно и избрание меры пресечения.

Кроме статьи 130 УК ей могут предъявить обвинения по статьям 342 и 293 УК РБ о вменяемом ей администрировании Telegram-канала «Черная книга Беларуси». В итоге россиянке может грозить до 15 лет лишения свободы.

«Это российская гражданка и это главное. Неважно, совершила она правонарушения или нет, какие у него убеждения. Это российская гражданка и российское государство должно защищать своих граждан»,

— считает глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Его слова приводит пресс-службе органа. Он назвал её дело «неопределенным» и «вызывающим вопросы»: «Почему с адвоката взяли подписку о неразглашении, какие такие тайны есть у Софьи Сапеги? Я не очень понимаю». Он призвал сделать разбирательство максимально прозрачным.