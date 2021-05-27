Путин может обсудить с Лукашенко судьбу арестованной россиянки Софьи Сопеги

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи российского лидера с непризнанным главой Беларуси может быть затронута тема задержания в Республике российской гражданки Софьи Сапеги. Он полагает, что официальная Москва также «де-юре, безусловно, может поднять вопрос» о передаче девушки.

«Думаю, что президент Лукашенко все-таки информирует нашего президента об истории с самолетом [компании Ryanair]. Наверняка будет затрагиваться вопрос российской гражданки [Софьи Сапеги], которая была задержана и находится в следственном изоляторе в Минске», — передает слова Пескова ТАСС.

Также представитель Кремля заверил, что вне зависимости от этой встречи российская сторона «будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки»: «Учитывая особый характер наших межгосударственных отношений, эта защита прав может осуществляться в самых разных форматах», — добавил он.

23-летняя Софья Сапега была задержана вместе с белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем во время угона пассажирского самолета под предлогом поиска бомбы официальными органами Беларуси. На третий день ареста к ней пустили российского консула, на четвертый день, как ранее сообщал Sobesednik.ru, к ней отказались пускать адвоката, сославшись на нехватку комнат для встреч. По неподтвержденным данным, следственные органы Беларуси вменяют Сапеге организацию массовых беспорядков, что может грозить ей сроком до 15 лет лишения свободы.