Мать задержанной в Минске Софии Сапеги упрекнула Захарову в слабой защите ее дочери

Анна Дудич, чья дочь София Сапега остается в СИЗО Окрестина, посетовала на вялую реакцию российского МИД.

Мать задержанной в Минске подруги создателя NEXTA Романа Протасевича подтвердила Sobesednik.ru слова официального представителя МИД Марии Захаровой, заявившей, что российское внешнеполитическое ведомство находится на связи с родителями Софии Сапеги. Анна Дудич рассказала, что уже поговорила с российскими консулами, которые посетили Софию в СИЗО Окрестина, куда ее дочь поместили на два месяца.

– К нашим консулам в Минске у меня никаких претензий нет абсолютно. Что они могут сделать, они делают, – сказала нам Анна Дудич. – Им могу сказать только огромное спасибо. Но при этом мне бы очень хотелось, чтобы наш МИД более активно участвовал. Я очень на него надеюсь.

Напомним, после задержания Софии Сапеги в Минске Мария Захарова сделала ряд заявлений.

«Мы не знаем, какие обвинения ей предъявлены, их, насколько мы поняли, еще не предъявили. Мы делаем все для того, чтобы ее права были защищены», – сказала она в эфире «Эха Москвы».

Как отметили многие СМИ, тональность заявлений Марии Захаровой отличается от той, что была в 2018 году после ареста Марии Бутиной (в США) или Кирилла Вышинского (на Украине). Тогда представитель МИД РФ призывала как можно скорее освободить российских граждан. В отношении Софии Сапеги никаких требований или призывов не прозвучало.

– Я не знаю, как расценивать выступление госпожи Захаровой, – призналась Sobesednik.ru мать Софии Сапеги. – Вроде как положительное, а вроде как ни о чем. Немножко не понимаю…

– Недавно я обращалась к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, чтобы не оставили свою гражданку, чтобы это дело не прошло незамеченным. Написала, что не надо портить девочке жизнь в 23 года.

Даже если ее вина будет каким-то образом доказана, хотя я уверена, что за Софией ничего нет, не надо портить девочке жизнь в 23 года! Тем более такой девочке, – добавила Анна Дудич. – Она очень умная, она блестяще училась. Это не преступник. Нельзя превращать в ад жизнь таких людей. Она этого просто не заслужила.

Ранее политолог Леонид Радзиховский, рассуждая в интервью Sobesednik.ru о судьбе Софии Сапеги, высказал предположение, что россиянка в скором времени сможет вернуться на родину.