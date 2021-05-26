Мать Софьи Сапеги рассказала об отношениях девушки с Романом Протасевичем

Софью Сапегу могли задержать только за то, что она была спутницей Романа Протасевича. Об этом, а также о ее отношениях с оппозиционным журналистом и основателем канала NEXTA Романом Протасевичем рассказала RT мать задержанной россиянки.

«Познакомились они где-то полгода назад, где именно — не помню. Рассказывала о нём всегда только положительные отзывы. Моя дочь — очень избирательный человек. Говорила всегда про него, что это мегамозг. Очень спокойный, очень уравновешенный», — рассказала она.

По ее словам, они просто встречались, и у них был «совместный отдых в Греции». Женщина также добавила, что, по её мнению, Софью задержали только за то, что она была спутницей Протасевича.

Мать задержанной также рассказала, что ее шокировала запись допроса дочери, на которой та называет себя редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публикуют личную информацию о белорусских силовиках. Она не понимает, какое отношение к этому могла иметь ее дочь. «Я уже десять раз пересматриваю это видео с ней и не понимаю, что вообще происходит… Или это сон, или это подстава», — заключила она.

Напомним, что россиянка Софья Сапега после допроса была помещена в СИЗО КГБ Беларуси. Ее задержали вместе с белорусским оппозиционным активистом Романом Протасевичем 23 мая в аэропорту Минска. Ее арестовали на два месяца, девушку подозревают в совершении уголовно-наказуемого деяния.

Ранее отец Софии Сапеги рассказал в интервью «Дождю» об отношении дочери к политике. «Она по сути аполитичный человек. В Вильнюсе она училась, ее основной задачей было получить магистерский диплом. У нее защита через месяц. Каких-то убеждений, я думаю, что у нее просто не было», – заявил Андрей Сапега.