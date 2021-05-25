Опубликовано видео, где Софья Сапега признается, что "публиковала личные данные" силовиков

Телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видеозапись с Софьей Сапега, которая была задержана в минском аэропорту 23 мая вместе с Романом Протасевичем. Об этом в телеграм-канале сообщает «Новая газета».

Девушка на видео сообщает, что она якобы администрировала канал «Черная книга Беларуси», где в период протестов публиковались личные данные сотрудников милиции, которые устраивали задержания мирных граждан на протестах.

МИД РФ, по данным редакции, сообщает, что консул России получил доступ к задержанной и арестованной на два месяца россиянке. Никаких подробностей о визите пока не сообщается.