"Блестяще училась, о политике не говорила": Что известно о спутнице Романа Протасевича

Sobesednik.ru попытался выяснить, что друзья и родственники рассказывают о Софии Сапеге – россиянке, задержанной в Белоруссии вместе с редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

После скандальной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска в руках белорусских спецслужб оказались не только Роман Протасевич, но и его девушка – россиянка София Сапега. В данный момент она находится в знаменитом СИЗО на улице Окрестина. Летом прошлого года во время акций протеста на сотрудников этого учреждения поступали десятки жалоб о пытках.

Знакомая Софии по Европейскому гуманитарному университету в Вильнюсе рассказала Sobesednik.ru, что девушка никогда не интересовалась политикой и не говорила о ней.

– Она достаточно хорошо училась, ни к кому никакого негатива не проявляла, вообще человек неконфликтный. Касательно протестной активности, я этого не знаю. Ни в соцсетях, ни при личном общении она не говорила ни о чем таком, – рассказала знакомая Софии по имени Алина.

На отсутствие интереса к политике у Софии Сапеги также указал ее отец в интервью «Дождю».

«Она по сути аполитичный человек. В Вильнюсе она училась, ее основной задачей было получить магистерский диплом. У нее защита через месяц. Каких-то убеждений, я думаю, что у нее просто не было», – сказал Андрей Сапега.

По его словам, с Протасевичем у них были «сложные отношения», они встречались около полугода.

Первую реакцию российского МИДа на информацию о задержании гражданина России нельзя назвать резкой. Сергей Лавров не потребовал отпустить Сапегу, а лишь доложил, что дипломаты запросили к ней консульский доступ.