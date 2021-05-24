Лавров: Россия готова помогать Лукашенко в борьбе с оппозицией и митингами

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что США пытались устроить «вооруженный переворот в Белоруссии» (речь идет о якобы покушении на Лукашенко, которое пытались организовать два политолога). Без участия американских спецслужб обойтись не могло, всё делается по методикам «цветных революций», из-за «угрозы жизни» Лукашенко пошел на «неординарный шаг», завещав власть в стране силовикам из Совбеза, рассказывает российский министр «Аргументам и фактам».

В ходе интервью Лавров постоянно напоминает, что белорусская оппозиция исключительно «эмигрантская». Более того, по его мнению, она представляет интересы западных стран, которые «запугивают белорусских госслужащих и сотрудников правоохранительных органов международным судебным преследованием» и обещают помощь в демократическом развитии страны.

Лавров не сомневается, что граждане Беларуси «устали» от уличных акций и поняли, что это не приводит к тому эффекту, какого они хотели (Лавров использует слово «контрпродуктивно»).

Россия, как говорит министр, «обеспокоена очередными призывами [непризнанного президента Беларуси Светланы] Тихановской к мобилизации протестов в августе-сентябре этого года». Российский чиновник выражает надежду на то, что белорусы не будут митинговать против Лукашенко.

На вытекающий из обсуждения темы призывов Тихановской вопрос о том, как Россия намерена помогать соседствующему режиму, Лавров заверил, что «Россия, разумеется, не оставит Белоруссию в беде»: «Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений — братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности».