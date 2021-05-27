"Мог протаранить самолет Лукашенко": Радзиховский объяснил молчание пилота Ryanair

Вопросы и недосказанности спецоперации, развернувшейся в небе над Минском, рождают все новые догадки и оценки случившегося. Так, политик Илья Яшин считает: президент Белоруссии Александр Лукашенко действовал незаконно, понимая, что в любом случае получит поддержку Владимира Путина. А главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян отреагировала на произошедшие в небе над Белоруссией силовые манипуляции с самолётом Ryanair, комплиментом в адрес Лукашенко: «Никогда не думала, что я буду хоть в чём-то завидовать Белоруссии. Но вот сейчас как-то завидую. Батька исполнил красиво», – написала Симоьян в своём Telegram.

Странные обстоятельства ареста основателя NEXTA Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги Sobesednik.ru обсудил с политологом Леонидом Радзиховским.

– Нет в ли в этом странном комментарии Маргариты Симоньян зашифрованной позиции российских властей и спецслужб?

– По-моему, ничего зашифрованного тут нет, всё предельно ясно. Никогда не думал, что буду удивляться Симоньян, и в этот раз совершенно не удивился. Всё, что она говорит, известно заранее. Симонян берет официальную российскую позицию, берёт её «край» и немножко его усиливает.

– Её позиция предельно простая: я, Симоньян, больше Россия, чем сама Россия, я на десять сантиметров впереди России, за это мне и платят. Если российское правительство выражает «удивление» действиями Запада, Симоньян говорит: надо бить по морде, и желательно ногами. Если Россия говорит, что надо вести диалог, Симоньян говорит: да, и желательно коленом по яйцам. Вот что в своей многотрудной журналистской жизни делает Симоньян.

Симоньян с большим трудом добилась права выступать в качестве рупора российских «ястребов». Это её хлеб насущный.

– Некоторые провластные российские СМИ продвигают ту точку зрения, что пилот ирландского Rayanair, посаженного в Минске, мог сам решить, где безопаснее сажать самолёт с предполагаемой бомбой на борту – в Минске или в Вильнюсе, и проигнорировать очевидное давление в виде белорусского МиГ-27. Дескать, не стали бы же в Белоруссии стрелять по гражданскому самолёту. Как вам кажется, можно ли воспринимать эти аргументы всерьёз и квалифицировать действия белорусской власти и армии иначе, чем воздушное пиратство средствами сильнейшего психологического давления?

– Я не знаю этого пилота, но мне очень странно, что он молчит. Хотя, может быть, это просто западная бюрократия, как и любая бюрократия, всё «секретит». Но я удивлен тем, что этот пилот ничего не сказал. Может быть, он лишился дара речи после этого эпизода в воздухе? Он приземлился в Вильнюсе, с ним наверняка беседовали авиадиспетчеры и литовская полиция.

– Почему он молчит, мы не знаем, и это гробовое молчание действительно интересно. А насчёт предположения, что он мог приземлиться где угодно, я скажу больше: он мог пойти на таран. Как Талалихин. На МиГ-27, проверил бы нервишки белорусских военных лётчиков.

Почему гражданский самолёт не проигнорировал военный, с ракетам на борту или без, – абсолютно правомерный вопрос российских журналистов.

Леонид Радзиховский//фото: соцсети

Вообще, вся эта история довольно странная. Слишком велик запас прочности у тех, кто атаковал этот несчастный самолёт. И «бомба на борту», и чекисты на борту, и МИГ-27 в воздухе. Для верности надо было взять в заложники жену и тёщу пилота.

– Вместе с Протасевичем была задержана его девушка Софья Сапега, летевшая с ним из Афин. Она гражданка России, имеет вид на жительство в Беларуси и Литве, заканчивает престижный университет в Вильнюсе по специальности «Международное право и право Европейского Союза». В чём может быть смысл её задержания – в оказании через неё давления на Протасевича?

– Она специалист по международному праву? Можно считать, что она уже защитила диплом!

– Какой вам видится дальнейшая судьба девушки?

– У меня такое подозрение, что она благополучно вернётся в Россию, Минск или в Польшу, судя по её фамилии. А защита её диплома, повторюсь, будет сенсацией. Потому что такого эксперимента по международному праву, международному воздушному праву ещё никто не ставил.

– А что ждёт Романа Протасевича?

– Я плохо понимаю границы белорусского законодательства. Если он откажется сотрудничать со следствием, его не выведут на публичный процесс. Как с ним обойдутся тогда, сказать трудно.

Роман Протасевич//фото: стоп-кадр YouTube

– Я думаю, Лукашенко нужен публичный процесс, чтобы показать белорусскому народу «звериное лицо нанятых ЦРУ террористов, так называемых оппозиционеров». Логично ожидать, что Протасевича будут ломать на публичный процесс.

– Как будет теперь действовать белорусская оппозиция и гражданское общество?

– Белорусский оппозиции нет, она разгромлена. Гражданское общество… во главе с гражданином Лукашенко? В Белоруссии всё достаточно загнано и подавлено. Лукашенко крепко сел на Беларусь. Но, естественно, он сидит на пружине, и чем дольше сидит, тем сильнее она сжимается. Когда в России уйдёт Путин и у Лукашенко исчезнет «крыша», пружина тут же распрямится. И главную роль, я думаю, сыграет не гражданское общество, а местное КГБ, которому все эти лукашенковские игры абсолютно не нужны.

Какая им от него радость? Что они по его милости не могут никогда выехать, что на них нарастает ком дел, которые против них могут при случае возбудить, что страна сидит в изоляции и живёт на крохи из рук Москвы? Это может быть выгодно генералам, но не широким кагэбэшным массам. Об обществе я и не говорю.

Васильев Николай.