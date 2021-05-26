Илья Яшин: Зачем Путин унижается и спасает Лукашенко?

В том, что белорусский президент Александр Лукашенко в свете последних событий с принудительной посадкой борта Ryanair в Минске будет искать защиты в Москве, не сомневается уже практически никто.

Более того, несмотря на несколько изменившуюся риторику провластных российских СМИ и экспертов, отмечающих недопустимость удержания белорусскими властями гражданки России, задержанной вместе с основателем канала NEXTA Романом Протасевичем, общие тенденции все-таки складываются в пользу версии о том, что Москва Лукашенко в очередной раз поможет.

Между тем, как считает оппозиционный политик Илья Яшин, Путин делает большую ошибку, помогая белорусскому коллеге. «Зачем Путин унижается и спасает Лукашенко?» – задается вопросом политик. При этом, добавляет Яшин, для него очевидно, что российский президент в действительности испытывает к президенту Беларуси «лютую ненависть», прекрасно понимая, какую политическую игру ведет Александр Григорьевич.

«Сомнений не осталось: Лукашенко представляет реальную опасность, – заявляет Яшин на своем авторском Youtube-канале. – Ради сохранения власти он по сути развязал в своей стране гражданскую войну. Сначала подавили мирные протесты, подвергая людей избиениям. Тысячи белорусов прошли через тюрьмы и унижения. Лукашенко бегал в центре столицы с автоматом наперевес, обещая убивать своих сограждан. Ну а теперь он перешел последнюю черту.

23 мая оппозиционный блогер Роман Протасевич летел рейсом ирландской авиакомпании из Афин в Вильнюс. Над территорией Беларуси пилот получил сообщение от диспетчера в Минске, что самолет заминирован и должен немедленно приземлиться. По приказу Лукашенко в небо поднимается боевой истребитель, и гражданский лайнер вынуждают сесть. Блогер арестован прямо в аэропорту, по предъявленным в Беларуси обвинениям ему грозит смертная казнь.

Лукашенко абсолютно уверен в своей неуязвимости, потому что за спиной стоит Путин, который не даст в обиду, который защитит и, если потребуется – использует для этого военную силу. Именно защита Путина развязывает Лукашенко руки и позволяет упиваться безнаказанностью.

И вопрос только один – зачем Путин это делает? Ведь Лукашенко очень сомнительный союзник, который уже не раз обманывал Россию, который дорого обходится нашему бюджету. И лично Путину он доставляет в основном проблемы.

На чем же держится этот безумный союз? Путин и Лукашенко знакомы уже больше двадцати лет и прекрасно друг друга знают. Внешне их отношения выглядят абсолютно безоблачно. На встречах они тепло обнимаются, демонстрируют искренность, настоящую крепкую мужскую дружбу, а Лукашенко уважительно называет российского президента старшим братом. Всё это, конечно, лицемерие.

Путин и Лукашенко не доверяют друг другу. Те, кто внимательно наблюдают за отношениями наших стран, прекрасно это знают. Когда действия России не нравятся Лукашенко, он радикально меняет миролюбивую риторику и начинает говорить с Кремлем с позиции силы.

И все эти годы он умело лавирует между нашей страной и Западом, всякий раз получая защиту Кремля. Согласитесь – эти бесконечные заигрывания Путина с Лукашенко выглядят как откровенное безумие. Человек тебя постоянно обманывает, кидает. А потом обнимает тебя, называет другом – и ты снова забываешь все обиды, снова даешь кредиты, снова обеспечиваешь поддержку.

Не очень всё это укладывается в образ Путина, который так старательно создает российская пропаганда. Вместо мудрого стратега, который всех переигрывает хитрыми многоходовками, мы видим какую-то жертву абьюзивных отношений, успокаивающую себя тем, что бьет – значит, любит.

Но в реальности Путин, конечно, все прекрасно понимает и – не сомневаюсь ни на секунду – люто ненавидит Лукашенко. Он прекрасно понимает, что дружба Лукашенко не стоит и ломаного гроша. Лукашенко дружит с Россией, только когда ему это выгодно.

Проблема в том, что у Путина очень плохие советники по международным делам. Они убедили его, что любая альтернатива Лукашенко – это неизбежная потеря Беларуси для нашей страны. Путин свято верит, что любой другой президент обязательно потащит Беларусь на Запад и выведет ее из сферы российского влияния.

Послушайте, Владимир Владимирович, вы совершаете колоссальную ошибку. Вам кажется, что помощь Лукашенко и спасение его режима удержит Беларусь под вашим контролем.

В реальности все ровно наоборот: мы прямо сейчас безнадежно теряем Беларусь, и вы своими руками делаете всё, чтобы в ближайшей перспективе эта страна стала еще одной, как вы говорите, анти-Россией. Беларусь – это не Лукашенко, а девять с половиной миллионов человек, которых он держит в страхе.

Что же вы творите? Никогда в своей истории Беларусь не была антироссийской, это наши братья. Что же вы из братьев делаете врагов! Прекратите это безумие».