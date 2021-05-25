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"Он избит и замазан гримом": народ не поверил видео с признаниями Протасевича

Политика
18:29, 25 мая 2021

"Он избит и замазан гримом": народ не поверил видео с признаниями Протасевича
Фото в статье: стоп-кадры
Фото в статье: стоп-кадры

Меньше двух суток прошло с момента нашумевшей посадки рейса авиакомпании Rayanair в Минске и ареста оппозиционного журналиста и основателя канала NEXTA Романа Протасевича, как он появился в эфире.

Многие уже с первых минут после публикации видеозаписи с признательными показаниями задержанного отметили, что его выступление на камеру выглядит не только странным, но еще и очень похожим на то, в котором перед своим фактическим бегством из Беларуси фигурировала бывший кандидат в президенты Республики Светлана Тихановская.

Кроме того, сам ролик был опубликован белорусским провластным Telegram-каналом «Желтые сливы», а Протасевич на нем, несмотря на попытку говорить четко и спокойно, выглядит подавленным и встревоженным. Да и его внешность в кадре выглядит так, словно его пытались привести к презентабельному виду после «бесед со следователями». Молодой человек в кадре здоровается и представляется, а деле следует вполне стандартный текст.

«Вчера в национальном аэропорту Минска меня задержали. Сейчас я нахожусь в СИЗО №1. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или иными органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне по закону и максимально корректное. Я продолжаю сотрудничать со следствием и давать признательные показания по факту организации массовых беспорядков», – говорит журналист на видео.

Примечательно, что не поверили увиденному и многочисленные пользователи в социальных сетях, о чем отчетливо свидетельствуют тысячи комментариев, появляющихся буквально в любой соцсети под соответствующим роликом. Причем, большинство из пользователей сразу же отмечают, что ожидали появления подобного видео, а также указывают на то, что Протасевич на нем выглядит избитым и загримированным. Не забывают комментаторы и о том, что вместе с журналистом была задержана и его девушка, которую режим может использовать для шантажа оппозиционера.

«Больно смотреть и слушать. И мурашки».

«Ну видно прям все отлично с ним. Да, и ссадина на лбу».

«За кадром дуло пистолета».

«Как тяжело это смотреть! Видно же, что с Романом не всё в порядке! Ему нужна помощь!».

«Пытали».

«Он избит и замазан гримом???»

«Он избит и закрашен тональником. Это как письма Сталину писали из застенков Лубянки, признаваясь во всех возможных грехах».

«Ну сейчас он убийство Кеннеди тоже возьмет на себя…»

«Заставили говорить на камеру под пытками. Лицо в кровоподтеках, загримировали».

«Кто на подобное поведётся?! Видно же, что он избит! Интересно сколько автоматов на него направлено в момент записи. Такие доморощенные методы», – пишут возмущенные пользователи.

Теги: #Беларусь #Протасевич

Рубрика: Политика

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Роман Протасевич // Скриншот с видео на YouTube

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