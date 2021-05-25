Много вопросов: опубликована полная расшифровка переговоров пилотов Ryanair с Минском

За последние несколько дней было озвучено уже такое количество версий и предполагаемых сценариев посадки лайнера ирландской авиакомпании Ryanair с основателем канала NEXTA Романом Протасевичем на борту в аэропорту Минска, что становится все сложнее вычленить из этого потока информации истину. Причем эксперты продолжают задавать белорусским властям, настаивающим на версии с «сообщением о минировании», массу неудобных вопросов. К примеру, все еще не получен ответ на вопрос о том, почему «заминированный» борт сел именно в Минске, в то время как лететь до Вильнюса было намного ближе.

Пролить свет на некоторые из интересующих многих экспертов, журналистов и простых наблюдателей детали, вполне вероятно, позволит фрагмент записи переговоров пилота пассажирского воздушного судна с диспетчером минского аэропорта. Расшифровка переговоров пилота с представителем наземных служб уже появилась в интернете.

В ней, к примеру, демонстрируется момент, в котором звучит запрос перехода на аварийную частоту связи, после чего диспетчер сообщает экипажу о том, что служба безопасности аэропорта получила сообщение о минировании самолета. Это подтверждает заявления представителей самой авиакомпании, которые утверждают, что сообщение об угрозе на борту пилотам сообщили именно белорусские диспетчеры. Более того, запись подтверждает и еще один интересовавших многих момент, касающийся того, кто именно дал экипажу борта рекомендации садиться в Минске.

«Опять же, эта рекомендация перенаправить в Минск, откуда она взялась? Откуда пришла? Компания? Пришло ли оно от властей аэропорта вылета?» – неоднократно интересуется пилот у диспетчера во время переговоров. «Это наши рекомендации», – звучит его ответ в эфире. Позднее пилот еще раз переспросил у собеседника, кто именно рекомендует садиться в Минске, получая тот же ответ: «рекомендации наши».

Спустя еще примерно шесть минут пилот объявил на борту чрезвычайную ситуацию, передал в эфир сигнал «Mayday» и заявил, что берет курс на аэропорт Минска.

Примечателен и тот факт, что в обнародованном фрагменте переговоров не звучит ни слова об истребителе и угрозе применить силу в отношении гражданского борта, о чем ранее рассказывал член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и бывший глава белорусского Минкульта Павел Латушко.