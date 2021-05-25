Генерал Толбоев: На месте Лукашенко я поступил бы хуже!

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске стала главным политическим событием начала недели. Наш корреспондент обсудил инцидент с заслуженным летчиком-испытателем, генералом-майором Магомедом Толбоевым.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Зато на борту лайнера оказался разыскиваемый белорусскими властями журналист и блогер Роман Протасевич, его задержали.

Руководитель ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что, по его мнению, на перенаправленном в Минск самолете компании находились сотрудники белорусского КГБ.

О’Лири назвал инцидент с самолетом в Минске угоном. По его словам, пассажиры были очень напуганы, подобное произошло с европейской авиакомпанией впервые.

В пику ему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о том, как в 2013 году в Вене был принудительно посажен самолет президента Боливии Эво Моралеса – американские власти предполагали, что этом правительственном борту находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиненный в США в разглашении государственной тайны.

Оценить действия белорусских летчиков и власти Беларуси мы предложили заслуженному летчику-испытателю, генерал-майору, Герою Российской Федерации Магомеду Толбоеву.

– Лукашенко поступил правильно! На его месте я еще хуже бы поступил, я бы голову оторвал этим козлам, – заявил Магомед Толбоев в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru. – Белоруссия – это великая страна! И никто не имеет права унижать Белоруссию до уровня неизвестно какого-то субъекта. Летчики выполнили приказ. Приказ выполняется неукоснительно!

– Непонятно военное сопровождение пассажирского самолета с «бомбой».

– Ну и что, а если там бандит сидит? После событий в Нью-Йорке они (власти США) поднимали F-16 и был приказ неподчинившиеся самолеты расстреливать! Почему они могут, а мы нет? Никаких вопросов, если террорист на борту, то подключаются службы, которые работают на земле.

– Сопровождение истребителем пассажирского авиалайнера допускает истребление гражданского судна?

– Нет. Истребитель по приказу имеет две вещи: первое, посадить лайнер принудительно. Для этого есть несколько сигналов, выходя вперед, он поворачивает крыльями – «следуй за мной», если не последовал, то еще раз повторяется команда «следовать за мной». Не следует – надо расстрелять! Таков закон, я не политик, я выполняю приказ.

– Как получилось, что капитан сопровождаемого борта Ryanair не увидел сопровождавшего его истребителя?

– Этого не может быть! Мы должны выйти вперед этого самолета, показать качаниями крыльями ему «слушай меня», затем сделать резкий левый или правый поворот – это означает «следуй за мной».

– Есть мнение, что инициативой минской посадки лайнера был арест бывшего главреда Nexta Романа Протасевича. Вы видите политический след в этом инциденте с принудительной посадкой борта Ryanair?

– Нет. Мне чихать на политиков всех вместе взятых! Пусть МИД разберутся между собой. Моя задача выполнить приказ. Я летчик. Белоруссия – молодцы! За принятое решение на земле я не отвечаю, это дело политиков. А то, что мы делаем в воздухе – это наше дело.