Много странностей: Венедиктов задал Беларуси неудобные вопросы по ситуации с лайнером Ryanair

В минувшее воскресенье, 23 мая, белорусские власти принудительно посадили самолет авиакомпании Ryanair в Минске, сообщив экипажу о том, что борт якобы «заминирован», а также подняв в воздух для сопровождения гражданского лайнера истребитель республиканских ВВС. Позднее стало известно, что речь шла об операции белорусских спецслужб по аресту оппозиционного журналиста и основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Разумеется, этот инцидент вызвал бурную реакцию в СМИ, обществе, а также со стороны политиков самого разного уровня.

И пока одни выражают возмущение по поводу действий официального Минска в этом эпизоде, обвиняя Александра Лукашенко и власти Беларуси в «терроризме», другие называют произошедшее «блестяще проведенной операцией». Между тем, есть ряд экспертов, обращающих внимание на то, что в истории с посадкой лайнера, следовавшего из Афин в Вильнюс, есть много странностей. Одним из них стал известный российский журналист и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. В своем авторском Telegram-канале он отметил сразу несколько странностей, которые могут свидетельствовать о том, что информация по инциденту, поданная официальным Минском, может не соответствовать действительности. В связи с этим Венедиктов даже решил задать по поводу инцидента в небе над Беларусью три неудобных вопроса в адрес властей Республики.

«Во-первых, мы видим, что в момент разворота самолет находился в три раза ближе к аэропорту Вильнюса, чем к аэропорту Минска. Так почему капитан судна принял решение лететь в Минск после сообщения о возможном «заминировании»?

Во-вторых, именно минские диспетчеры сообщили экипажу о получении e-mail сообщения о «возможном минировании». На какую почту они это сообщение получили, интересно?

В-третьих, для чего в воздух был поднят истребитель ВВС Беларуси? Как он мог помочь в случае взрыва?» – интересуется журналист.