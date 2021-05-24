Сила каких-то обстоятельств: авиаэксперт указал на странные детали посадки самолета Ryanair в Минске

Парадокс ситуации со скандальной посадкой рейса Афины – Вильнюс авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска заключается в том, что едва ли не вся хронология событий свидетельствует о том, что эти действия белорусских властей преследовали одну единственную цель – арестовать основателя NEXTA Романа Протасевича.

Даже в Государственной думе этот инцидент назвали «блестящей спецоперацией», да и в прессе начали появляться данные о том, что приказ посадить гражданский борт отдавал лично Александр Лукашенко.

Эксперты тем временем напоминают, что Протасевич для белорусского президента едва ли не личный враг, а потому средства и методы, которыми была достигнута цель, многим понятны без лишних объяснений.

Тем временем, официальный Минск, отвечая на многочисленные обвинения в «государственном воздушном терроризме» и угрозы жесткой ответной реакции от Запада, продолжает делать вид, что речь идет исключительно о попытке обезопасить Европу. Власти Республики, к примеру, утверждают, что белорусские диспетчеры получили сообщение о минировании самолета, а потому и решили посадить его в столице.

Вот только в последние сутки появляется все больше вопросов к состоятельности этой версии. К примеру, кандидат технических наук и авиаэксперт Вадим Лукашевич отмечает, что действия экипажа, управлявшего гражданским лайнером с Протасевичем на борту, очень похожи на те, которые предпринимаются в случае угрозы от военного самолета.

Вадим Лукашевич // Фото: стоп-кадр YouTube

Иными словами, эксперт уверен, что у пилотов не было другого выхода, кроме как сажать самолет в Минске, намекая на то, что им могли угрожать.

– В данном случае борт не подавал никаких аварийных сигналов, – отметил Лукашевич в эфире радиостанции «Эхо Москвы». – Это сразу же вопрос к пилотам. Когда у тебя на борту происходит экстраординарная ситуация, например, кому-то из пассажиров требуется медицинская помощь или в самолете бомба, разумеется, садиться нужно в ближайшем аэропорту.

В данном случае пилот должен был принять решение о посадке в ближайшем аэропорту, а значит – в Вильнюсе. Но мы видим, что он даже не готовился к посадке, а стремился максимально уйти из белорусского воздушного пространства.

Летчики в силу каких-то обстоятельств приняли решение, увидев где-то слева или справа от себя истребитель, максимально тянуть и уходить из белорусского воздушного пространства. И вот всего за две минуты лету до границы с Литвой они, не теряя высоты, внезапно разворачиваются и начинают снижаться, чтобы совершить посадку в Белоруссии.

Почему пилоты приняли такое решение – крайне интересно. Когда у тебя рядом боевой самолет, принуждающий тебя к посадке, то это как раз то самое предложение, от которого нельзя отказываться.