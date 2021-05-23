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Новости дня

23 мая, воскресенье

[15:43]Cоздателя NEXTA задержали в Минске, посадив самолет, который якобы был заминирован
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[13:49]СМИ: Таксист в Петербруге вонзил нож в грудь подрезавшему его водителю
[12:56]"Обидно, что центр "Э" не знает в лицо": Президент DNS пожаловался на слежку
[11:21]Число выявленных в России случаев COVID-19 достигло 5 млн
[10:39]"Требуем освобождения задержанных" – заявление участников Земского съезда
[10:10]Президент Бразилии без маски, а Кинг обиделся на Роулинг. Новости к утру 23 мая
[01:59]Манижа заняла 9 место на Евровидении-2021. Победители конкурса – рокеры из Италии

22 мая, суббота

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[17:57]Кириенко советует представителям IT-сообщества идти в Думу от "Единой России"
[17:12]Навоша и Sports.ru прокомментировали блокировку издания в Беларуси
[17:08]В РПЦ предложили запретить охоту как развлечение
[16:26]Участникам "Земского съезда" грозит административка. К Галяминой не пускают адвоката
[16:17]В Волгограде мужчина ранил троих из пистолета и сбежал
[15:42]Полиция поупражнялась в устном счете на "Земском съезде" и задержала Юлию Галямину
[15:40]В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову девушки
[15:00]Учителя просят "Единую Россию" саму заняться своим праймериз и не "раздражать" их
[14:32]Слуцкий пожаловался на отказ судьи пожать ему руку после матча
[14:19]"Земский съезд" начинается в Новгороде, несмотря на козни губернатора
[13:49]Венедиктов назвал Клишаса и Крашенинникова экстремистами и угрозой государственности
[13:31]Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России по футболу
[13:25]Детский омбудсмен потребовала вернуть смертную казнь для педофилов
[13:12]СК нашел хищения 4,5 млрд на стройке Минобороны. Фигурант оказался смекалистым
[12:44]Член "Единой России" ушла в оппозицию: У меня проснулась совесть
[12:38]Прокуратура проверит клип Моргенштерна и DJ Smash на оскорбление чувств верующих
[12:06]Соседов высказался о домогательствах Табакова к Прокловой и Меладзе к Лорак
[12:02]YouTube с 1 июня будет ставить рекламу во все видео и изменит правила отчислений
[11:53]В Беларуси заблокировали Sports.ru. Его основатель критикует Лукашенко
[11:20]Володин упрекнул соцсети, что они не комментируют законопроект единороссов
[11:07]В мире появилось 9 новых миллиардеров благодаря продажам вакцин от коронавируса
[10:41]Юрист объяснил дачникам причины запрета петрушки в России
[10:36]Закон против Навального улюдоедели пуще прежнего, газ подорожает. Главное к 22 мая
[10:33]Число погибших при ремонте очистных сооружений под Таганрогом увеличилось до 11
[04:09]Правозащитник: Пакистан начал депортировать преследуемых в Китае уйгуров

21 мая, пятница

[23:59]Объявлять оценки от России на "Евровидении" будет певица Полина Гагарина
[23:48]4 организации и 12 судов попали в санкционный список США против "Северного потока 2"
[23:25]Белорусский активист Ашурков умер в шкловской колонии от остановки сердца
[23:07]ВОЗ: С начала пандемии умерло 6-8 млн пациентов с ковидом
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Cоздателя NEXTA задержали в Минске, посадив самолет, который якобы был заминирован

Политика
15:43, 23 мая 2021

Cоздателя NEXTA задержали в Минске, посадив самолет, который якобы был заминирован
Роман Протасевич // Фото: соцсети
Роман Протасевич // Фото: соцсети

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило, что в аэропорту Минска задержан основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, сообщает Baza.

Напомним, что этот ресурс получил известность на волне протестов после объявления ЦИКом Беларуси результатов выборов президента.

При этом самолет приземлили якобы из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. Местные СМИ пишут, что приказ на посадку давал лично президент Александр Лукашенко.

Кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светлана Тихановская уже прокомментировала произошедшее, потребовав исключить Беларусь из Международной организации гражданской авиации ICAO, поскольку «ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности».

«Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь», — заявила Тихановская.

Ранее отца создателя канала Nexta разжаловали в воинском звании.

Теги: #протесты в Белоруссии #Беларусь

Рубрика: Политика

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