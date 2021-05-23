Cоздателя NEXTA задержали в Минске, посадив самолет, который якобы был заминирован

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило, что в аэропорту Минска задержан основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, сообщает Baza.

Напомним, что этот ресурс получил известность на волне протестов после объявления ЦИКом Беларуси результатов выборов президента.

При этом самолет приземлили якобы из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. Местные СМИ пишут, что приказ на посадку давал лично президент Александр Лукашенко.

Кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светлана Тихановская уже прокомментировала произошедшее, потребовав исключить Беларусь из Международной организации гражданской авиации ICAO, поскольку «ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности».

«Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь», — заявила Тихановская.

Ранее отца создателя канала Nexta разжаловали в воинском звании.