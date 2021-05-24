Сбежавший от Лукашенко политолог назвал главную ошибку арестованного главреда Nexta

Политолог Дмитрий Болкунец, который эмигрировал в Польшу опасаясь преследования со стороны белорусских спецслужб, рассказал, как главреду скандального Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу можно было избежать ареста.

Напомним, накануне в Минске внезапно посадили самолет, который следовал из Афин в Вильнюс, что уже стало причиной международного скандала.

Целью почти боевой операции было снять с рейса Романа Протасевича – сооснователя оппозиционного белорусской власти телеграм-канала.

Пассажиры самолета сообщили, что Роман накануне ареста дрожал, качал головой и говорил: «Меня ждет смертная казнь».

«Для сооснователя Nexta Романа Протасевича было неразумно выбирать рейс, который следует через территорию Белоруссии, – написал политолог Дмитрий Болкунец в своем Telegram-канале. – А также идти на посадку после того, как заметил за собой слежку «подтянутого мужика с лысиной» в Афинах, который пытался осторожно сфоткать его документы и даже «обратился с каким-то тупым вопросом по-русски». И правда, что мешало сообщить об этом кому-то в аэропорту? Возникла бы лишняя проверка, а там кто знает...»