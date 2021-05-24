Зачем Лукашенко посадил самолет и задержал Протасевича? Пилько назвал причины событий

В последние сутки вся медиасреда, включая журналистов, экспертов и политиков из разных стран, активно обсуждает принудительную посадку борта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Причем если изначально белорусские наземные службы сообщили о минировании борта и дали ему указания следовать в Минск в сопровождении истребителя, позднее стало известно, что все это было сделано с одной целью – задержать находившегося в самолете оппозиционного журналиста и основателя канала NEXTA Романа Протасевича.

Разумеется, оценки произошедшему даются самые разные и во многом зависят, как это принято говорить, от «точки сидения». К примеру, в российской Госдуме произошедшее уже назвали «блестящей операцией», в то же время международное сообщество в большинстве своем осуждает действия белорусских властей и призывает официальный Минск немедленно освободить задержанного. Тревоги ситуации придает и тот факт, что Протасевичу на родине грозит смертная казнь, а потому многие уже успели обвинить белорусские власти едва ли не в терроризме на государственном уровне.

Между тем, как отмечает историк и глава Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, ситуаций, подобных той, что произошла в минувшее воскресенье в Минске, история гражданской авиации знает немало. Эксперт даже привел несколько наиболее свежих примеров и отметил, что теперь Лукашенко и белорусский режим получат в свое распоряжение немало козырей, связанных, прежде всего, с возможностью получить от задержанного информацию об истории создания оппозиционного Telegram-канала и возможной причастности к этому западных политиков и спецслужб. Кроме того, историк подчеркивает, что в Минске деятельность Протасевича непременно попытаются увязать не только с протестами, которые сами власти Республики называют попыткой госпереворота, но еще и с недавно озвученной спецслужбами России и Беларуси попыткой покушения на Александра Лукашенко. В целом же, убежден Пилько, ничего удивительного не произошло.

«С момента создания гражданской авиации сформировалась довольно богатая история таких принудительных посадок. Примеров таких случаев можно привести большое количество. К примеру, попытка властей Соединенных Штатов перехватить самолет боливийского президента Эво Моралеса, на борту которого якобы находился бывший сотрудник американских спецслужб и известный диссидент Эдвард Сноуден. После того, как самолет был посажен в Вене, выяснилось, что Сноудена на нем не было.

А есть еще непонятная история с принудительной посадкой в Киеве лайнера белорусской компании Belavia, тогда тоже, как и в случае с задержанием Протасевича, в воздух поднимали военный самолет, а гражданский авиалайнер принудительно посадили в Жулянах. Можно также вспомнить о посадке авиалайнера «Сирийских авиалиний» в Турции.

То есть на самом деле ничего экстраординарного в случившемся нет. Роман Протасевич считал действующие власти Беларуси своими влагами. Официальный Минск в его отношении думал точно так же. Случилось так, что КГБ Республики получил информацию о вылете Романа Протасевича из Афин в Вильнюс. А может, кто-то просто убедил его приехать в Литву. Причем, вероятнее всего, речь идет именно о втором варианте.

Ну а дальше классический сценарий. Полет рейса Афины-Вильнюс проходил через воздушное пространство Республики Беларусь. Нужно ли удивляться тому, что теперь Протасевич находится в Минске? Особенно, если принимать во внимание тот факт, что он летел из Афин, где, вероятнее всего, встречался с главным белорусским оппозиционером – Светланой Тихановской?

Если судить по высказываниям самого Романа, он так до конца и не понял, в какую игру играл. И вел он себя больше по-мальчишески, бравируя своим оппозиционным статусом. А ведь политика, да и жизнь в принципе, не прощают недооценки противника.

Разумеется, уже начался международный протест. Он в любом случае будет иметь эффект брошенного в стену гороха. Поскольку с точки зрения спецслужб будет очень интересно детально вскрыть всю историю о том, как появился и взлетел один из крупнейших в мире Telegram­-каналов, который, кроме всего прочего, активно использовался для координации массовых акций протеста.

Кроме того, история с каналом NEXTA укладывается в канву заговора для организации государственного переворота в Республике и даже физического устранения Александра Лукашенко. Поэтому, если последует попытка связать две эти истории в одно целое, ничего удивительного в этом не будет.

Проще говоря, ничего удивительного не случилось. Разве что, можно выделить изящную «ответку» белорусских спецслужб украинским коллегам. Если Киеву так и не удалось арестовать сотрудников российской ЧВК путем принудительной посадки самолета, то Минск все-таки арестовал Протасевича и теперь сможет закономерно получить от него немало интересной информации, к примеру, о возможных связях с иностранными политиками и спецслужбами. И эту информацию Минск сможет использовать по своему усмотрению», – пишет Пилько в своем авторском Telegram-канале.