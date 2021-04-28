Меньшов, Михеев, Стариков идут в Госдуму: Радзиховский разнес команду Прилепина

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин представил команду звезд, с которой будет участвовать в осенних выборах.

В пёстрой прилепинской «десятке»: режиссёр Владимир Меньшов, политолог Николай Стариков и герой соловьёвских эфиров Сергей Михеев, политолог Семен Багдасаров и др. Sobesednik.ru обсудил старую и новую «СР», а также прилепинско-кремлёвскую эстетику с публицистом Леонидом Радзиховским.

«Меньшову противна «эхомосковская» публика»

– Из этого списка сразу обращает на себя внимание кинорежиссёр Владимир Меньшов…

– В 81 год начинать политическую деятельность довольно странно. Меньшов – конформист, как, собственно, и все люди на свете. Во время перестройки он был довольно активным «перестройщиком», потом снял фильм «Ширли-мырли».

– Фильм весёлый, обхохочешься. В частности, там издеваются над идеей, что есть какие-то «американские шпионы». Ещё там есть фраза «евреи сами породили Христа, сами распяли – отстаньте, это наши еврейские разборки». Интересно, готов ли сейчас Меньшов повторить эту фразу приобщении с Прилепиным и компанией?

Потом он снял «Зависть богов», довольно энергичный антисоветский фильм. Потом стал более патриотически направленным… Мне кажется, он немножко похож на Говорухина. И внешне – такой брутальный, жёсткий типаж, и по психологии.

Леонид Радзиховский

Я думаю, что Меньшов не такой уж великий национал-державник. Он играл национал-державника в фильме Шахназарова «Город Зеро». Шахназаров, по сути, снял фильм про Государственную Думу. Это и есть такой ноль, «зеро». Но не город, а мысль-зеро, дума-зеро. Меньшов играл там национал-державника – немножко пародийно, немножко всерьёз.

– Я думаю, Меньшову просто противны либералы, демократы, вся эта «эхомосковская» публика – по-человечески, профессионально, идеологически противны.

Вступление в «Справедливую Россию – За правду» – это скорее отталкивание от либералов, чем глубокие державнические убеждения. Поколение моложе 40 лет не знает фильмов Меньшова. «Москва слезам не верит» смотрели люди моего поколения или чуть помоложе, а для большей части избирателей это кино ушло. А потом что было? Ну, вот «Ширли-мырли».

– И все-таки зачем Владимиру Меньшову идти в Госдуму, да еще и об руку с Прилепиным?

– Я бы сказал так: для Меньшова приход в прилепинскую компанию вполне органичен, он давно высказывает подобные взгляды. Кроме того, его объединяет с Прилепиным отвращение к либеральной тусовке. Это его единственная идеологичность.

– Кино он снимать, по всей видимости, больше не может, а что-то делать хочется. А может, он как раз хочет снимать кино и надеется, будучи в Думе, получить денег под свои проекты. Как в своё время получал Говорухин.

На язык он, конечно, человек бойкий – кинорежиссёр, актёр. Будет ли он играть какую-то существенную роль в избирательной кампании? В целом выбор довольно удачный, потому что особо выбирать не из кого. Для какой-то части избирателей «СР» – может быть, и небольшой части, он узнаваем, популярен и симпатичен. Но для избирателей в целом, для широких масс его имя мало что говорит. Но ведь ему не надо собрать 70% избирателей. А так, по крохам – 3%, 5%. Кроме того, сам Прилепин может выглядеть как сын Меньшова.

– То есть, для того электората, на который новая «СР» реально претендует, Меньшов – популярная фигура?

– Это вполне разумное решение, Прилепина можно с этим поздравить.

«Стиль команды Прилепина – суровая, брутальная, несмешливая эстетика»

– Мы знаем, что в 2016 году Владимир Меньшов был доверенным лицом «Единой России» на парламентских выборах (хотя ранее говорил, что жалеет о своём вступлении в эту партию в 2003 году и относится к её деятельности «иронически»). В 2018 году Владимир Валентинович стал одним из доверенных лиц Путина (хотя в 2016 году говорил, что всегда голосовал за коммунистов). Почему сейчас кинорежиссёр отвернулся, пусть и символически, от правящей партии, от президента и обратился к патриотизму разлива «СР» и Прилепина?

– Ни от чего он не отвернулся. «СР» никогда в жизни слова против Путина не скажет.

– Партия абсолютно путинская, просто более радикально антизападная, антибуржуазная.

– Но к КПРФ Меньшов не примкнул.

– Я думаю, дело не в идеологии. Идеологию Меньшов неоднократно менял. Разве «Зависть богов» – коммунистический фильм? А «Ширли-мырли» – насмешка надо всем, в том числе над национальной идеей. Национальная идея там – найти халявный бриллиант и жить-не тужить. Это национализм? Нет, не очень. С национализмом не вяжется и космополитизм фильма, все эти евреи, цыгане…

Режиссёр снимает то, что дают. И колеблется не то что вместе с линией партии, а с общественным настроением. Оно прозападное – и он прозападник, антизападное – и он антизападник. Общественное настроение многообразно, но Меньшов выбирает доминирующую линию и идёт по ней.

И, повторюсь, ему лично противны прозападные либеральные тусовщики. Ему импонирует более брутальный, мужественный стиль.

– Меньшов как-то раз передал Прилепину ноутбук и миллион рублей в сумке, сказав: «Для Донбасса». Скромно, не афишируя – но Прилепин не обещал об этом молчать и опубликовал благодарственный пост. После обсуждения в СМИ на это даже отреагировала украинская сторона, заявив: одно дело гуманитарная помощь Донбассу и другое – спонсирование донбасских боевиков, будем выяснять. Медсанчасть донбасского батальона выразила режиссёру благодарность за помощь. Может, Прилепин втянул Меньшова на свою орбиту, а самому Владимиру Валентиновичу стоит быть осторожней с такими вещами?

– Он же не ребёнок, самостоятельный сознательный человек. Я думаю, ему это всё вполне «в жилу»: брутальность, наступательный характер, «наши», «ваши», «наших бьют». Я думаю, он не стремился к гуманитарной помощи и хотел именно помочь бойцам. Что там шприцы и лекарства? Он бы, наверное, и от автоматов не отказался, если бы их купили на эти деньги.

– Прилепин же ездил на Донбасс, и не с миссией Красного Креста, а наоборот, демонстративно показывал, что он там стреляет. Я, кстати, сомневаюсь, что он много навоевал и был как писатель Гайдар, рубавший белых шашкой. Но изображал он из себя очень активного бойца и таким образом «к штыку приравнял перо».

– В прилепинской команде появились также политолог Сергей Михеев, постоянный гость на шоу Владимира Соловьёва, и его коллега Кира Сазонова. Михеев – такой «политолог из армии», суровый, собранный, гневный мужчина, в некотором роде «политрук» на нашем телевидении. Как бы вы прокомментировали его присутствие в команде Прилепина?

– Вы всё правильно про него сказали: мужественный, гневный, нахмуренный. Желваки, мускулы плюс прищуренный прямой взгляд. На язык он бойкий, говорит очень энергично – правда, немного взахлёб, но для ток-шоу это самое оно. И тот же стиль: брутально, агрессивно, с мужественной усмешкой, мужественным прищуром. Пахнет мужской казармой.

В этом смысле Прилепин, как человек с художественным вкусом, совершенно правильно выстраивает компанию.

– Главное в компании Прилепина не идеология, а стиль. Суровая, брутальная, насмешливая эстетика и совершенно чёткое понимание врагов. Кто их друзья, понять невозможно, они и сами этого не знают и не хотят знать. А враги – московская «гнилая либеральная тусня», с одной стороны, украинские националисты-фашисты – с другой, и их хозяин – всемирный «дядя Сэм», международные транснациональные корпорации и т.д.

Чем выше гору, тем гуще туман, и ничего не видно. Но конкретные враги – московская либеральная тусовка. Враги не идеологические, а эстетические: мы мужественные, а они – бабские, мы собранные – а они распущенные, мы мускулистые, а они хилые или жирные, мы гневные, а они вечно закатывают истерики, мы «пацан сказал – пацан сделал», а они без конца занимаются словоблудием.

Багдасаров, Михеев, Прилепин

Чёткое эстетическое противостояние, к которому задним числом пришлёпываются политические или псевдополитические соображения. Вся позитивная повестка: пусть их будет поменьше, меньше народу – больше кислороду. Откройте окно, пусть холодный северный ветер с привкусом пороха освежит эту прогнившую затхлую комнату.

«Ахаризматичный Стариков – это такой «злой Суслов»

– Чем сейчас стала «Справедливая Россия», приняв в себя «За правду»? С Прилепиным после Миронова облик партии сильно меняется.

– «Справедливая Россия» – вообще не партия, она всегда была аморфным образованием и как раз представляла из себя эстетически всё то, против чего эти Прилепины-Михеевы себя позиционируют. Свинченная не пойми из чего, собранная по сусекам и с самых разных столов – была и гуманистическая, за бабушек, детей, цветочки, экологию, с одной стороны (такую линию представлял Шеин). С другой стороны, какие-то осколки Рогозина, который спрыгнул с этого тонущего корабля.

Понятно, что в условиях сегодняшнего политического напряжения «СР» имеет все шансы вылететь из Думы, ей нечего сказать. У неё никогда не было ни идей, ни стиля, ни имени. Но когда к ней пришили Прилепина, появилась хотя бы эстетика фильма «Брат-2»,только менее криминальная, чем оригинал.

– «Брат-2», повоевавший на Донбассе.

– Да, «Брат-2» с Донбасса, менее криминальный и более казённый. Уж Михеев, как ни крути, точно абсолютно казённый. Появилась хотя бы какая-то эстетико-идеологическая ниша, на которую они претендуют.

– Я думаю, администрация президента Миронова в обиду не даст. Вряд ли он имеет выход на Путина, но на кого-то имеет. Потонуть ему не дадут.

А единственный мотор, тягловая сила, которая может пихнуть эту лавочку избирателю – это «МХАТ» Прилепина.

– Прилепин также хочет привести в Госдуму публициста и историка Николая Старикова, который, как сообщается, предположительно будет заниматься в новой «СР» темой справедливого безусловного дохода для граждан России.

– Его я считаю провальной кандидатурой.

– Стариков, на мой взгляд, – человек асексуальный, ахаризматичный и вызывает просто смертную скуку. Единственная роль, в какой он более-менее хорош – быть «красной тряпкой» для либеральных телят, но сами эти телята не настолько популярны, чтобы привлечь внимание избирателя.

Стариков так же похож на брутального мужика, как его оппоненты Гозман, Сванидзе, Шендерович и т.д. Он имеет к брутальности и мужественности такое же отношение, как его кумир Сталин – к защите либерально-гуманных ценностей. На одном «троллинге» Сванидзе и Гозмана в Госдуму не пролезешь.

Николай Стариков

Стариков присутствовал на многих ток-шоу, но его там никто не замечал. Зачем было его брать, кто его присоветовал – Прилепину видней.

– Стариков – это такой «злой Суслов» с публичным доносом образца 1937 года. Если Прилепин надеется, что Сталин действительно кому-то интересен и что, уцепившись за его усы, можно куда-то воспарить, то он дурак.

А если Стариковым заткнули некую брешь, если его кто-то посоветовал… Взять можно кого угодно, только не всякий согласится. Михалкова они в свою компанию не затащат.

– Как вам кажется, зачем новая «СР» нужна власти?

– Новая «Справедливая Россия», как я считаю, – партия абсолютно кремлёвская, партия администрации президента. В точно такой же степени, как «Единая Россия» и ЛДПР. И в большей степени, чем КПРФ.

Абсолютно кремлёвским в КПРФ является зюгановское руководство. Но в КПРФ есть и люди вроде Рашкина. Им сильно наподдали, но они там есть. ЛДПР… и говорить нечего. Дважды два – сколько прикажете.

– А новая «Справедливая Россия» – это администрация со своей эстетикой. Эта партия претендует на то, чтобы собрать голоса тех, кому не нравятся люди, чьи животы уже не влезают в бронированный «Мерседес».

Толстяки из бронированных «Мерседесов» и «Майбахов» многим не нравятся, как и не смешна уже компания «псевдомахновцев», возглавляемая Жириновским. Часть людей, по-прежнему повторяющая властную обязаловку «враги-Запад-геполитика», проскакивает, по мнению Кириенко и Ярина, сквозь сеть «Единой России» и ЛДПР. Поэтому новая «СР» должна привлечь этот мужской прибруталенный электорат от 30 до 50.

Сергей Миронов

А левый популизм, деньги для населения, прогрессивный налог – об этом будут говорить все, и партия миллиардеров – тоже. И даже какие-нибудь законы примут, прогрессивный налог обязательно появится. Другой вопрос, какой процент будет взиматься.

В смысле эстетики новая «СР» копирует брутальную эстетику президента. Но при этом наш президент и есть тот самый «толстяк в бронированном Мерседесе». Поэтому Кириенко и решил развести, как говорится, эстетику и поэтику. И поэтому главные книги, которую надо читать «справедливороссам» – это даже не Прилепин, а «Работа актёра над собой» и «Моя жизнь в искусстве» Станиславского.

Васильев Николай.