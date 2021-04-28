Фото: Global Look Press

Анна I, Елизавета II, Александра III: сколько будут править царицы фигурного катания?
фото: официальный фотобанк "Артдокфеста", в статье: кадры из фильмов

Украина, ингуши, гомосексуалисты: кого "запрещали" на "Артдокфесте"
Фото: Global Look Press

"Маразм крепчает": песню Манижи предложили проверить еще и в ФСБ
Фото: depositphotos

Устроивший перепланировку москвич рискует остаться без жилья: как не повторить его судьбу
В центре внимания
Фото в статье: стоп кары с YouTube-канала «Алексей Навальный»
"Их профессия – ненавидеть Навального": ФБК* озвучил зарплаты Симоньян, Красовского и Кононенко
Меньшов, Михеев, Стариков идут в Госдуму: Радзиховский разнес команду Прилепина
Дмитрий Дибров: Я бы выгнал с телевидения половину сотрудников

Новости дня

28 апреля, среда

[20:32]В Польше президент федерации шашек извинился за убранный флаг РФ во время матча
[19:55]Это тайна: Литвинович не смогли объяснить причину ее исключения из ОНК
[18:44]Юля Волкова из "Тату" примет участие в праймериз "Единой России"
[17:51]Аллергиков в Москве от цветения березы спасет дождливая погода
[16:58]В Мурманске обстреляли штаб Навального, а его координаторку задержали
[16:07]Пивоваров ничего не знает о проверках МВД. Он говорит, что ничего не подделывал
[16:05]Номинантами премии "Инновация-2021" стали выставки "Гаража" и "ГРАУНД Солянки"
[15:46]Шереметьево проведет эксперимент по посадке пассажиров в самолеты "по лицу"
[15:31]Обсуждая обвинения Болгарии в диверсиях, Лавров перевел тему на проблемы ЕС
[15:25]Отец арестованного Николая Платошкина потребовал пустить к его сыну врачей
[15:20]Кремль опроверг данные Bloomberg о новой волне COVID-19 в России
[15:03]Болгария связала ГРУ со взрывами в стране с 2011 по 2020 годы и чешским скандалом
[14:40]Названы цены на отдых в майские праздники в Крыму, Краснодарском крае, на Байкале
[14:33]Песков: Кремль не получал предложения о встрече с Зеленским в Ватикане
[14:23]Кремлю все равно, закроют "Медузу"* или нет. В суть претензий там не вникают
[13:41]Бутина идет в Госдуму от ЕР. Она сотрудничала с властями США и отсидела в тюрьме
[13:31]В Петербурге граффити с Навальным закрасили почти сразу же после создания
[12:34]ТАСС: МВД проверит данные о "поддельной" медсправке журналиста Алексея Пивоварова
[11:56]"Идеальное место": Зеленский придумал, где встретиться с Путиным
[11:53]По данным ЕС, 2020 год побил рекорд по числу нападений на сотрудников СМИ
[11:24]Навальный по видеосвязи поучаствует в апелляции по делу о клевете на ветерана
[11:23]Правительство Москвы рассказало, как будут работать госучреждения в праздники
[10:59]Нужно доверять организму: Мясников опроверг миф о необходимости пить много воды
[10:53]Россия скорее выйдет из Совета Европы, чем освободит Навального – Толстой
[09:57]Ряд регионов продлит майские выходные ради церковных праздников
[09:48]Житель Балашихи насмерть сбил своего брата во время съемок ролика для соцсети
[09:27]Офис Хуснуллина: Идея вице-премьера объединять регионы не согласована с кабмином
[09:11]Ученые нашли способ уничтожения коронавируса меньше чем за секунду
[08:53]Ответ Хуснуллину, "репрессии" в РФ, смертность и выселение. Главное к 28 апреля
[02:29]В Челябинске от активистов требуют оплатить работу полиции на митингах

27 апреля, вторник

[23:59]Метеобюро: С 1 апреля в Москве выпало 190% месячной нормы осадков
[23:38]Питерский омбудсмен передал Москальковой жалобы на агрессию силовиков на митинге
[22:49]ЛГБТ-активист потребовал привлечь журналиста RT по статье КоАП об оскорблении
[21:40]"Недопустимо убивать людей": PS Lab изучил мотивацию участников митингов
[20:58]Подготовлена система сканирования журналистов на митингах в Петербурге
[20:28]Дибров пожаловался на проблемы с памятью после инсульта
[19:16]Блогер Reeflay получил 6 лет строгого режима за смерть подруги во время стрима
[18:14]Жесткий локдаун в Турции не коснется иностранных туристов
[17:52]"Ставит капельницы, как Боженька": Навальный поблагодарил всех врачей, даже тюремных
[17:48]Автор учебника истории, который не понравился Путину, объяснил формат издания

Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
sobesednik logo

Меньшов, Михеев, Стариков идут в Госдуму: Радзиховский разнес команду Прилепина

Политика
18:13, 28 апреля 2021

Меньшов, Михеев, Стариков идут в Госдуму: Радзиховский разнес команду Прилепина
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
Фото в статье: Global Look Press, соцсети

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин представил команду звезд, с которой будет участвовать в осенних выборах.

В пёстрой прилепинской «десятке»: режиссёр Владимир Меньшов, политолог Николай Стариков и герой соловьёвских эфиров Сергей Михеев, политолог Семен Багдасаров и др. Sobesednik.ru обсудил старую и новую «СР», а также прилепинско-кремлёвскую эстетику с публицистом Леонидом Радзиховским.

«Меньшову противна «эхомосковская» публика»

– Из этого списка сразу обращает на себя внимание кинорежиссёр Владимир Меньшов…

– В 81 год начинать политическую деятельность довольно странно. Меньшов – конформист, как, собственно, и все люди на свете. Во время перестройки он был довольно активным «перестройщиком», потом снял фильм «Ширли-мырли».

– Фильм весёлый, обхохочешься. В частности, там издеваются над идеей, что есть какие-то «американские шпионы». Ещё там есть фраза «евреи сами породили Христа, сами распяли – отстаньте, это наши еврейские разборки». Интересно, готов ли сейчас Меньшов повторить эту фразу приобщении с Прилепиным и компанией?

Потом он снял «Зависть богов», довольно энергичный антисоветский фильм. Потом стал более патриотически направленным… Мне кажется, он немножко похож на Говорухина. И внешне – такой брутальный, жёсткий типаж, и по психологии.

Леонид Радзиховский

Я думаю, что Меньшов не такой уж великий национал-державник. Он играл национал-державника в фильме Шахназарова «Город Зеро». Шахназаров, по сути, снял фильм про Государственную Думу. Это и есть такой ноль, «зеро». Но не город, а мысль-зеро, дума-зеро. Меньшов играл там национал-державника – немножко пародийно, немножко всерьёз.

– Я думаю, Меньшову просто противны либералы, демократы, вся эта «эхомосковская» публика – по-человечески, профессионально, идеологически противны.

Вступление в «Справедливую Россию – За правду» – это скорее отталкивание от либералов, чем глубокие державнические убеждения. Поколение моложе 40 лет не знает фильмов Меньшова. «Москва слезам не верит» смотрели люди моего поколения или чуть помоложе, а для большей части избирателей это кино ушло. А потом что было? Ну, вот «Ширли-мырли».

– И все-таки зачем Владимиру Меньшову идти в Госдуму, да еще и об руку с Прилепиным?

– Я бы сказал так: для Меньшова приход в прилепинскую компанию вполне органичен, он давно высказывает подобные взгляды. Кроме того, его объединяет с Прилепиным отвращение к либеральной тусовке. Это его единственная идеологичность.

– Кино он снимать, по всей видимости, больше не может, а что-то делать хочется. А может, он как раз хочет снимать кино и надеется, будучи в Думе, получить денег под свои проекты. Как в своё время получал Говорухин.

На язык он, конечно, человек бойкий – кинорежиссёр, актёр. Будет ли он играть какую-то существенную роль в избирательной кампании? В целом выбор довольно удачный, потому что особо выбирать не из кого. Для какой-то части избирателей «СР» – может быть, и небольшой части, он узнаваем, популярен и симпатичен. Но для избирателей в целом, для широких масс его имя мало что говорит. Но ведь ему не надо собрать 70% избирателей. А так, по крохам – 3%, 5%. Кроме того, сам Прилепин может выглядеть как сын Меньшова.

– То есть, для того  электората,  на который новая «СР» реально претендует, Меньшов  – популярная фигура?

– Это вполне разумное решение, Прилепина можно с этим поздравить.

«Стиль команды Прилепина – суровая, брутальная, несмешливая эстетика»

– Мы знаем, что в 2016 году Владимир Меньшов был доверенным лицом «Единой России» на парламентских выборах (хотя ранее говорил, что жалеет о своём вступлении в эту партию в 2003 году и относится к её деятельности «иронически»). В 2018 году Владимир Валентинович стал одним из доверенных лиц Путина (хотя в 2016 году говорил, что всегда голосовал за коммунистов). Почему сейчас кинорежиссёр отвернулся, пусть и символически, от правящей партии, от президента и обратился к патриотизму разлива «СР» и Прилепина?

– Ни от чего он не отвернулся. «СР» никогда в жизни слова против Путина не скажет.

– Партия абсолютно путинская, просто более радикально антизападная, антибуржуазная.

– Но к КПРФ Меньшов не примкнул.

– Я думаю, дело не в идеологии. Идеологию Меньшов неоднократно менял. Разве «Зависть богов» – коммунистический фильм? А «Ширли-мырли» – насмешка надо всем, в том числе над национальной идеей. Национальная идея там – найти халявный бриллиант и жить-не тужить. Это национализм? Нет, не очень. С национализмом не вяжется и космополитизм фильма, все эти евреи, цыгане…

Режиссёр снимает то, что дают. И колеблется не то что вместе с линией партии, а с общественным настроением. Оно прозападное – и он прозападник, антизападное – и он антизападник. Общественное настроение многообразно, но Меньшов выбирает доминирующую линию и идёт по ней.

И, повторюсь, ему лично противны прозападные либеральные тусовщики. Ему импонирует более брутальный, мужественный стиль.

– Меньшов как-то раз передал Прилепину ноутбук и миллион рублей в сумке, сказав: «Для Донбасса». Скромно, не афишируя – но Прилепин не обещал об этом молчать и опубликовал благодарственный пост. После обсуждения в СМИ на это даже отреагировала украинская сторона, заявив: одно дело гуманитарная помощь Донбассу и другое – спонсирование донбасских боевиков, будем выяснять. Медсанчасть донбасского батальона выразила режиссёру благодарность за помощь. Может, Прилепин втянул Меньшова на свою орбиту, а самому Владимиру Валентиновичу стоит быть осторожней с такими вещами?

– Он же не ребёнок, самостоятельный сознательный человек. Я думаю, ему это всё вполне «в жилу»: брутальность, наступательный характер, «наши», «ваши», «наших бьют». Я думаю, он не стремился к гуманитарной помощи и хотел именно помочь бойцам. Что там шприцы и лекарства? Он бы, наверное, и от автоматов не отказался, если бы их купили на эти деньги.

– Прилепин же ездил на Донбасс, и не с миссией Красного Креста, а наоборот, демонстративно показывал, что он там стреляет. Я, кстати, сомневаюсь, что он много навоевал и был как писатель Гайдар, рубавший белых шашкой. Но изображал он из себя очень активного бойца и таким образом «к штыку приравнял перо».

– В прилепинской команде появились также политолог Сергей Михеев, постоянный гость на шоу Владимира Соловьёва, и его коллега Кира Сазонова. Михеев – такой «политолог из армии», суровый, собранный, гневный мужчина, в некотором роде «политрук» на нашем телевидении. Как бы вы прокомментировали его присутствие в команде Прилепина?

– Вы всё правильно про него сказали: мужественный, гневный, нахмуренный. Желваки, мускулы плюс прищуренный прямой взгляд. На язык он бойкий, говорит очень энергично – правда, немного взахлёб, но для ток-шоу это самое оно. И тот же стиль: брутально, агрессивно, с мужественной усмешкой, мужественным прищуром. Пахнет мужской казармой.

В этом смысле Прилепин, как человек с художественным вкусом, совершенно правильно выстраивает компанию.

– Главное в компании Прилепина не идеология, а стиль. Суровая, брутальная, насмешливая эстетика и совершенно чёткое понимание врагов. Кто их друзья, понять невозможно, они и сами этого не знают и не хотят знать. А враги – московская «гнилая либеральная тусня», с одной стороны, украинские националисты-фашисты – с другой, и их хозяин – всемирный «дядя Сэм», международные транснациональные корпорации и т.д.

Чем выше  гору, тем гуще туман, и ничего не видно. Но конкретные враги – московская либеральная тусовка. Враги не идеологические, а эстетические: мы мужественные, а они – бабские, мы собранные – а они распущенные, мы мускулистые, а они хилые или жирные, мы гневные, а они вечно закатывают истерики, мы «пацан сказал – пацан сделал», а они без конца занимаются словоблудием.

Багдасаров, Михеев, Прилепин

Чёткое эстетическое противостояние, к которому задним числом пришлёпываются политические или псевдополитические соображения. Вся позитивная повестка: пусть их будет поменьше, меньше народу – больше кислороду. Откройте окно, пусть холодный северный ветер с привкусом пороха освежит эту прогнившую затхлую комнату.

«Ахаризматичный Стариков – это такой «злой Суслов»

– Чем сейчас стала «Справедливая Россия», приняв в себя «За правду»? С Прилепиным после Миронова  облик  партии сильно меняется.

– «Справедливая Россия» – вообще не партия, она всегда была аморфным образованием и как раз представляла из себя эстетически всё то, против чего эти Прилепины-Михеевы себя позиционируют. Свинченная не пойми из чего, собранная по сусекам и с самых разных столов – была и гуманистическая, за бабушек, детей, цветочки, экологию, с одной стороны (такую линию представлял Шеин). С другой стороны, какие-то осколки Рогозина, который спрыгнул с этого тонущего корабля.

Понятно, что в условиях сегодняшнего политического напряжения «СР» имеет все шансы вылететь из Думы, ей нечего сказать. У неё никогда не было ни идей, ни стиля, ни имени. Но когда к ней пришили Прилепина, появилась хотя бы эстетика фильма «Брат-2»,только менее криминальная, чем оригинал.

– «Брат-2», повоевавший на Донбассе.

– Да, «Брат-2» с Донбасса, менее криминальный и более казённый. Уж Михеев, как ни крути, точно абсолютно казённый. Появилась хотя бы какая-то эстетико-идеологическая ниша, на которую они претендуют.

– Я думаю, администрация президента Миронова в обиду не даст. Вряд ли он имеет выход на Путина, но на кого-то имеет. Потонуть ему не дадут.

А единственный мотор, тягловая сила, которая может пихнуть эту лавочку избирателю – это «МХАТ» Прилепина.

– Прилепин также хочет привести в Госдуму публициста и историка Николая Старикова, который, как сообщается, предположительно будет заниматься в новой «СР» темой справедливого безусловного дохода для граждан России.

– Его я считаю провальной кандидатурой.

– Стариков, на мой взгляд, – человек асексуальный, ахаризматичный и вызывает просто смертную скуку. Единственная роль, в какой он более-менее хорош – быть «красной тряпкой» для либеральных телят, но сами эти телята не настолько популярны, чтобы привлечь внимание избирателя.

Стариков так же похож на брутального мужика, как его оппоненты Гозман, Сванидзе, Шендерович и т.д. Он имеет к брутальности и мужественности такое же отношение, как его кумир Сталин – к защите либерально-гуманных ценностей. На одном «троллинге» Сванидзе и Гозмана в Госдуму не пролезешь.

Николай Стариков

Стариков присутствовал на многих ток-шоу, но его там никто не замечал. Зачем было его брать, кто его присоветовал – Прилепину видней.

– Стариков – это такой «злой Суслов»  с публичным доносом образца 1937 года. Если Прилепин надеется, что Сталин действительно кому-то интересен и что, уцепившись за его усы, можно куда-то воспарить, то он дурак.

А если Стариковым заткнули некую брешь, если его кто-то посоветовал… Взять можно кого угодно, только не всякий согласится. Михалкова они в свою компанию не затащат.

– Как вам кажется, зачем новая «СР» нужна власти?

– Новая «Справедливая Россия», как я считаю, – партия абсолютно кремлёвская, партия администрации президента. В точно такой же степени, как «Единая Россия» и ЛДПР. И в большей степени, чем КПРФ.

Абсолютно кремлёвским в КПРФ является зюгановское руководство. Но в КПРФ есть и люди вроде Рашкина. Им сильно наподдали, но они там есть. ЛДПР… и говорить нечего. Дважды два – сколько прикажете.

– А новая «Справедливая Россия» – это администрация со своей эстетикой. Эта партия претендует на то, чтобы собрать голоса тех, кому не нравятся люди, чьи животы уже не влезают в бронированный «Мерседес».

Толстяки из бронированных «Мерседесов» и «Майбахов» многим не нравятся, как и не смешна уже компания «псевдомахновцев», возглавляемая Жириновским. Часть людей, по-прежнему повторяющая властную обязаловку «враги-Запад-геполитика», проскакивает, по мнению Кириенко и Ярина, сквозь сеть «Единой России» и ЛДПР. Поэтому новая «СР» должна привлечь этот мужской прибруталенный электорат от 30 до 50.

Сергей Миронов

А левый популизм, деньги для населения, прогрессивный налог – об этом будут говорить все, и партия миллиардеров – тоже. И даже какие-нибудь законы примут, прогрессивный налог обязательно появится. Другой вопрос, какой процент будет взиматься.

В смысле эстетики новая «СР» копирует брутальную эстетику президента. Но при этом наш президент и есть тот самый «толстяк в бронированном Мерседесе». Поэтому Кириенко и решил развести, как говорится, эстетику и поэтику. И поэтому главные книги, которую надо читать «справедливороссам» – это даже не Прилепин, а «Работа актёра над собой» и «Моя жизнь в искусстве» Станиславского.

Васильев Николай.

Тема: Владимир Соловьев

Теги: #Госдума #Прилепин #Знаменитости #ЛДПР #Владимир Меньшов #КПРФ

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Марина Литвинович // Скриншот с видео на YouTube

Политика

Это тайна: Литвинович не смогли объяснить причину ее исключения из ОНК
Фото в статье: стоп кары с YouTube-канала «Алексей Навальный»

Политика

"Их профессия – ненавидеть Навального": ФБК* озвучил зарплаты Симоньян, Красовского и Кононенко
Фото в статье: Юрий Феклистов

Политика

Муж называл ее Сосисочкой: раскрыты подробности личной жизни королевы Елизаветы II
Политика
Виктор Шендерович: прогнозы на ближайшее время очень печальные
Система нашла "козла отпущения": Эксперты прочат Кремлю новые проблемы с протестами
Произошло омоложение: "Преемник" Зюганова рассказал об обстановке в рядах КПРФ
"Ждите сенсации от Путина": политолог заявил о плане Кремля "сдаться" Западу
Общество
О Путине все забыли: в Петербурге во время визита президента "появился" Навальный
Авиакомпания, выбросившая пассажиров ради губернатора, отделалась жалким штрафом
Нужны ли нам длинные майские каникулы: что думают известные россияне
"Экономика с рублем в глубокой… яме": Пескова разнесли за слова о победе над ростом цен
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Фильм "Девятаев" – о подвиге советского летчика, сбежавшего из немецкого плена на бомбардировщике. Фильм можно (и нужно) смотреть в кинотеатрах с 29 апреля, он снят по воспоминаниям героя, которого до 1957 года готовы были считать предателем. Но самое интересное рассказал сын Михаила Девятаева: дело его отца до сих пор лежит в архивах под грифом "Секретно"

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Все эти люди отрывают от работы врачей и учителей, ничего созидательного при этом не делая. То есть они, по сути, портят жизнь тем, кто реально что-то меняет, и в этом заключается их главная обязанность. Причем сами они не получают от этой как бы работы ни малейшего удовольствия – я же вижу. Они приличные люди, вы что

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Неблагодарные жители села Тупик нагло утверждают, что мост за 3 млн им так и не построили, хотя администрация района давно уже оплатила все работы в полном объеме. И сайт госзакупок говорит, что все было сделано в лучшем виде и жители уже ездят по новенькому мосту, радостно бибикая друг другу и пешеходам. Потому как срок окончания работ... 1 февраля

Культура и ТВ
Фото с историей: невероятная Гурченко в Елисеевском начала 2000-х
Антон Долин прокомментировал победу "Земли кочевников" на "Оскаре"
Дмитрий Дюжев признался в желании уйти из актерской профессии: видео
Дорогой товарищ: Кончаловский заявил, что "Нику" следовало бы дать Алишеру Усманову
Шоу-бизнес
Горячая штучка: 76-летний Юрий Антонов отказался от молодой красотки
"Уснул на первом же выпуске": Криворотов высмеял Тимати в "Холостяке"
"Опух и осунулся": резко постаревший Прилучный у Урганта напугал фанатов
Не понимаю фразы "увести из семьи": Актриса Макеева готовится к четвертому браку

Здоровье
Знаток Вассерман назвал скорую дату окончания коронавируса
Месяц рождения ребенка влияет на успехи в школе
Запущенный рак легких смогут лечить по-новому
Лекарство от диабета защищает от остановки сердца
Туризм
"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом
Потапенко жестко раскритиковал двойной ПЦР-тест для туристов
Топ-5 стран, куда росиянам сейчас можно полететь вместо Турции
Кострома, Египет, Крым и Куба: Что предложат россиянам вместо Турции и Танзании
Авто
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Новые правила сдачи экзаменов на права в 2021 году: что изменится и почему станет труднее
Недвижимость
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Свежий номер
Фото в статье: Юрий Феклистов
Муж называл ее Сосисочкой: раскрыты подробности личной жизни королевы Елизаветы II
Фото: стоп-кадр с YouTube
ГИБДД удалила данные об автомобиле предполагаемого отравителя Навального
// фото в статье: Global Look Press
Биржа иностранного труда: как агенты Штази и друзья Путина попадают в российские госкомпании
Владимир Колокольцев // Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Сын главы МВД Колокольцева получил около 70 млн от фирмы-владельца сайта эротических видео
Виктор Золотов // Фото: Global Look Press
Фирма зятя главы Росгвардии получит 193 млн от властей Петербурга после поручения Путина
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
Россиянам нужно научиться принимать соседей
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович // Фото: Instagram
"Мое тело все в синяках!" Гогена Солнцева избила сковородкой жена-пенсионерка
Фото: Global Look Press
"Такая красота": Семенович рассказала про свою грудь оскорбившему ее Быстрову
Эдвард Бил // фото в статье: Instagram, соцсети
Блогер на дороге, или ДТП ради хайпа: мог ли Эдвард Бил специально устроить аварию?
Фото: Instagram
"В нашей квартире до сих пор слышу голос Вали": Фирсов разрыдался при словах о Легкоступовой
Фото в статье: Instagram
"Все, что я должен дать своим детям, я дал": Пригожин ответил обидевшейся на него дочери
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
Фото: соцсети
Гусь в семье – товарищ: под Москвой спасенная от съедения птица стала звездой Instagram
Сергей Махлай
Владелец ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай ударился в теории заговоров
Фото: АГН "Москва"
Общественники: Коммунистам даже детей не жаль!
^