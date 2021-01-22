"Прилепин и Миронов аккумулируют протест": политолог раскрыл идею слияния партий под крылом АП

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил о скором слиянии эсеров с партией Захара Прилепина «За правду» и «Патриотами России» Геннадия Семигина. Многие убеждены, что данный альянс организован в Администрации президента. Сам Миронов утверждает, что в течение двух последних лет вел переговоры об объединении с различными политическими силами, и напоминает, что «Справедливая Россия» была создана путем слияния девяти партий.

– Думаю, что Миронов действительно с кем-то вел переговоры, – комментирует независимый аналитик, политолог Сергей Станкевич. – Он искал те или иные варианты продления жизни своей партии, которая страдает от гипертрофированной лояльности. Это несовместимо со статусом оппозиционной партии. Если такая гипертрофированная лояльность, то непонятно, почему бы не слиться с правящей партией. Миронов искал какой-то вариант объединения с более энергетически полезным для него соперником и, видимо, увидел такую возможность.

При этом эксперт высказал мнение, что объединение одобрено сверху.

– Нет никаких сомнений, что это управляемое слияние, а не просто три каких-то политических лидера решили его осуществить, – говорит Станкевич. – Предполагается, видимо, очень усилить в будущей Госдуме лево-патриотическое крыло. Причем, не связывая его с коммунистами.

На этих выборах, несомненно, будет очень значительный протестный импульс, – отмечает Станкевич. – И встает вопрос, куда он уйдет.

Если бы не было этого слияния, он ушел бы к коммунистам. И отчасти к ЛДПР. А здесь выстраивается платформа, которая оттянет на себя значительную часть протестного голосования. И это не приведет к значительному «покраснению» Государственной думы. Это режиссерский шаг.

Кстати, дела у «Справедливой России», что называется, «не очень» уже давно: еще накануне выборов-2016 ряд экспертов прогнозировали, что партия не преодолеет 5% барьер. Однако на наш вопрос, не утопят ли в результате три слившиеся партии друг друга, эксперт ответил отрицательно.

– Слияние – единственный шанс «Справедливой России» снова пройти в Думу, – сказал Станкевич. – В виде «коктейля три в одном» у них такой шанс есть.

Как отмечает канал «Кремлевский мамковед», объединение трех партий «де-факто не создало новой партии, но успешно позволило оптимизировать под руководством Кремля всех потенциальных аутсайдеров на выборах-2021, чем была усилена верхушка процентного барьера».

«Насколько текущие политадминистраторы АП не любят Прилепина, эсеров и иже с ними, настолько же Миронов нуждается в возобновлении спонсорской поддержки от Бабакова, – пишет канал «Незыгарь». – Но мертвое взлететь не может». Данный источник предрекает политическому Франкенштейну скорую гибель.

Слияние «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» состоится на съезде, который пройдет 22 февраля.